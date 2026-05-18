El beneficio de ANSES para el invierno que ya se puede solicitar: de qué se trata y cuáles son los requisitos

El descenso de la temperatura en todo el territorio nacional reaviva la necesidad de miles de familias de acondicionar sus viviendas para afrontar el invierno.

Para aquellos hogares que habitan en zonas vulnerables y no cuentan con acceso a la red de gas natural, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) junto con la Secretaría de Energía coordinan el Programa Hogar.

Es una asistencia económica directa diseñada para aliviar el costo de la compra de garrafas. El subsidio funciona mediante un esquema de reintegro enfocado de manera exclusiva en los usuarios finales.

¿De qué se trata el Programa Hogar?





Consiste en una devolución de $9.593 por cada garrafa, buscando optimizar la distribución y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a los sectores que más lo necesitan.

La inscripción permanece habilitada y se procesa de forma remota. Para asegurar que la acreditación sea ágil e inmediata, los solicitantes deben cumplir con los topes de ingresos fijados por la fórmula del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y canalizar el trámite a través de las vías virtuales correspondientes.

Requisitos obligatorios: ¿Quiénes pueden solicitar el Programa Hogar?





El organismo previsional evalúa la situación socioeconómica de cada grupo familiar antes de otorgar el beneficio. Las condiciones vigentes para acceder a la asistencia son:

Falta de infraestructura : la vivienda no debe poseer conexión domiciliaria a la red de gas natural, sin excepciones.

: la vivienda no debe poseer conexión domiciliaria a la red de gas natural, sin excepciones. Incompatibilidad de beneficios : ningún integrante de la familia puede figurar como titular de un contrato de gas de red ni ser beneficiario activo de la Tarifa Social de Gas.

: ningún integrante de la familia puede figurar como titular de un contrato de gas de red ni ser beneficiario activo de la Tarifa Social de Gas. Tope de ingresos general : los ingresos mensuales combinados de todo el grupo familiar no pueden superar el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

: los ingresos mensuales combinados de todo el grupo familiar no pueden superar el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Tope por vulnerabilidad: en caso de que en la residencia habite un miembro con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, el límite de ingresos familiares permitidos se extiende hasta los tres SMVM.

El beneficio de la ANSES para el invierno que ya se puede solicitar.

Paso a paso: cómo hacer el trámite y canales de cobro





La gestión se realiza de manera 100% digital a través de los portales gubernamentales, lo que evita tener que asistir de forma presencial a las oficinas de atención al público.

Los interesados pueden iniciar la solicitud ingresando a la plataforma Mi Argentina o directamente desde el sitio oficial de la Secretaría de Energía.

Una vez que la ANSES cruza los datos y aprueba la incorporación al programa, las transferencias monetarias se realizan de manera automática todos los meses.

Se recomienda a los usuarios verificar que sus datos personales y los vínculos familiares se encuentren completamente actualizados en la base de datos de Mi ANSES antes de enviar el formulario de inscripción para evitar demoras o rechazos en la validación del beneficio.