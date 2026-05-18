Aumento Tarjeta Alimentar: ANSES activa un pago extra en mayo y define los nuevos montos para junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de mayo de 2026 con una novedad clave: la liquidación de un monto adicional correspondiente a la actualización de la Tarjeta Alimentar.

A través de la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, se oficializó el primer incremento de este programa en dos años.

Los beneficiarios verán reflejada la diferencia económica de forma excepcional, mientras que en junio se consolidará el nuevo piso de asistencia.

¿Quiénes cobran el adicional de la Tarjeta Alimentar en mayo?





El plus se deposita de manera automática (figura bajo un concepto separado en la plataforma Mi ANSES) a los siguientes grupos que cumplan con los requisitos de acceso:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años.

con niños de hasta 14 años. Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) .

. Madres de 7 hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Montos del extra de mayo (por diferencia de aumento) :

Familias con 1 hijo: cobrarán un plus de $20.000.

Familias con 2 hijos: cobrarán un plus de $31.363.

Familias con 3 o más hijos: cobrarán un plus de $41.363.

Nuevos montos oficiales de la Tarjeta Alimentar desde junio 2026





A partir del próximo mes, el subsidio alimentario quedará unificado con las siguientes escalas fijas:

Las familias con un hijo o titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) percibirán un total de $72.250 .

o titulares de la percibirán un total de . Aquellos hogares que tengan dos hijos pasarán a cobrar $113.299 .

pasarán a cobrar . Los beneficiarios con tres o más hijos, al igual que las madres que reciben la Pensión No Contributiva (PNC), accederán a un piso de $149.425.

¿Cómo queda la Tarjeta Alimentar con el nuevo aumento?

Calendario de pagos AUH: ¿Cuándo se cobra en mayo?





El cronograma de la ANSES para la Asignación Universal por Hijo y el extra correspondiente se desplegará según la terminación del DNI de los titulares: