Viene con plus: cuánto cobrarán de aguinaldo los jubilados de ANSES que ganan la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió los montos que percibirán jubilados y pensionados durante junio, un mes que se caracteriza por incluir el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

En ese sentido, los beneficiarios que perciben la jubilación mínima recibirán un ingreso reforzado, ya que a sus haberes habituales se les sumará el aumento por movilidad, el bono extraordinario y la primera mitad del aguinaldo. Esta combinación genera un impacto significativo en el monto final a cobrar.

Además de confirmar los valores actualizados, ANSES también difundió el calendario de pagos correspondiente, que se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

¿De cuánto será el aguinaldo para los jubilados de la mínima?

ANSES informó que en junio se aplicará un aumento del 2,58% sobre todos los haberes del sistema, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Este ajuste llega acompañado por el pago del medio aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año.

En el caso de los jubilados de la mínima, además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000, que continúa funcionando como un refuerzo para sostener los ingresos.

De esta manera, el haber total de junio estará compuesto por tres conceptos principales:

Haber básico con aumento: $403.317,99

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $201.658





Con estos valores, el ingreso total estimado para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará los $674.976,99 durante junio.

En junio, los jubilados de la mínima contarán con el aumento, el bono y el aguinaldo, por lo que el total a cobrar será de $674.976,99.

¿En qué fechas reciben los jubilados de la mínima sus haberes con aumento, bono y aguinaldo?

ANSES estableció el siguiente cronograma de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





Los pagos se acreditarán de forma escalonada en las fechas indicadas, según la terminación del DNI de cada beneficiario.

¿Cómo quedan los haberes de las demás prestaciones previsionales?

ANSES también detalló cómo impactará el aumento del 2,58% en el resto de las prestaciones previsionales, que en muchos casos incluyen además el bono extraordinario y el aguinaldo.

Los montos estimados para junio son los siguientes:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $553.981,59

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $493.483,89

Pensión para madres de siete hijos: $674.976,99





Por su parte, los jubilados que perciben el haber máximo tendrán un ingreso considerablemente mayor, con un haber mensual de $2.713.948 y un aguinaldo cercano a los $1.356.974.