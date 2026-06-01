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Lunes, 1 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
AUMENTO

Es oficial: ¿Cómo quedaron los montos para los jubilados de la mínima en junio?

Con la aplicación del nuevo aumento por movilidad previsional y el medio aguinaldo, se definió el monto que recibirán los haberes básicos en sus cuentas bancarias.

Lucía Reppin
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene lista la liquidación final para junio de 2026. Tras oficializarse el incremento mensual del 2,58%, el piso de las remuneraciones previsionales registró una actualización obligatoria.

Las cuentas de la seguridad social recibirán un fuerte alivio económico debido a la convergencia del haber mensual, la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y la continuidad del bono.

Cobros de junio para los jubilados de la mínima.
Cobros de junio para los jubilados de la mínima.

El detalle del cobro: ¿Cómo se compone el monto de junio?

Para un jubilado que percibe el haber mínimo obligatorio, el esquema se estructurará con las siguientes cifras:

  • Haber con aumento: $403.317,99.

  • Medio aguinaldo (50% del básico): $201.659.

  • Bono extraordinario de refuerzo: $70.000.

  • Monto total: $674.976,99.

¿Cómo quedaron los montos para los jubilados de la mínima en junio?
¿Cómo quedaron los montos para los jubilados de la mínima en junio?

El bono de $70.000 posee carácter no remunerativo, por lo que la ANSES lo excluye por completo del cálculo del aguinaldo. 

Las acreditaciones comenzarán a desplegarse a partir del lunes 8 de junio, organizadas de forma progresiva según la terminación del número de DNI de cada titular. 

Para verificar el recibo de sueldo digital de forma anticipada, se puede ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

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