Jubilados que superan la mínima: cómo reciben el aumento en junio y quiénes cobran el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consolidó la estructura de pagos para junio de 2026, introduciendo novedades de fuerte impacto para los jubilados y pensionados que perciben ingresos superiores a la mínima.

El nuevo incremento por movilidad del 2,58% se aplica de manera universal, ajustando los montos de todas las escalas previsionales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril.

En esta oportunidad el cobro viene acompañado por la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo y por un bono de asistencia económica que impone condiciones estrictas para los haberes intermedios.

ANSES: ¿Cómo funciona el bono variable en los haberes intermedios?





Mientras que el ajuste porcentual por inflación impacta sobre el básico de cada titular sin distinción de su rango salarial, la entrega del bono extraordinario de hasta $70.000 actúa como un mecanismo de compensación.

Su objetivo es asegurar un "piso" de ingresos, lo que genera una división en los recibos de sueldo de las escalas medias. El panorama para quienes superan la mínima es el siguiente, de acuerdo al caso:

Solo perciben el aumento : aquellos beneficiarios cuyos haberes ordinarios se ubican por encima del nuevo límite de ingresos fijado por el Poder Ejecutivo nacional.

Tienen derecho a un bono proporcional: los titulares que, debido a que su jubilación base se encuentra apenas por encima de la mínima, califican para recibir una fracción del refuerzo.

¿Quiénes quedan excluidos del beneficio de $70.000?





El tope máximo de ingresos para recibir algún tipo de asistencia financiera durante este período se desplaza hasta los $473.317,99. Dicho valor surge de la suma exacta entre el nuevo haber mínimo ($403.317,99) y el tope del bono de $70.000.

Bajo esta normativa, se desprenden dos situaciones posibles para los haberes medios:

Haber base con aumento menor a $473.317,99 : corresponde la liquidación de un bono variable hasta alcanzar el monto. Por ejemplo, si tras la aplicación del 2,58% la jubilación ordinaria quedó establecida en $433.317,99, la ANSES transferirá un extra de $40.000 de forma complementaria.

Haber base con aumento superior a $473.317,99: el beneficiario queda exceptuado del adicional. Sus ingresos de junio estarán conformados únicamente por su jubilación actualizada más el proporcional del medio aguinaldo.

Cómo reciben el aumento en junio los jubilados que superan la mínima.

Así quedan las escalas de las jubilaciones más altas





Luego de aplicarse el último reajuste por movilidad mensual, las escalas salariales superiores quedaron posicionadas con los siguientes valores de referencia de acuerdo a la Resolución 139/2026:

Equivalente a dos haberes mínimos : se posiciona en torno a los $806.635,98 .

Haber máximo: el tope de ingresos alcanza los $2.713.948,17.

Cronograma de cobros de junio: fechas confirmadas para haberes superiores a la mínima





A diferencia de los grupos que perciben la mínima, los jubilados y pensionados que cuentan con ingresos mensuales superiores tendrán sus fechas de acreditación automática distribuidas en el tramo final del mes, organizadas según el último dígito del documento de identidad: