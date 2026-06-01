Atención jubilados: ¿Quiénes cobran aguinaldo completo y de cuánto es el haber de junio?

En junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará tres conceptos clave a los jubilados que deberán depositarse en la misma fecha, de acuerdo con la terminación del DNI.

El primero es el haber mensual actualizado por la inflación de hace dos meses (abril), la cual fue de 2,6%. El segundo, el bono de $70.000, que se mantiene "congelado" en ese valor desde hace muchos meses.

El tercero, por último, corresponde al primer medio aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) del año, equivalente al 50% del mejor salario obtenido durante el semestre.

Sin embargo, ante la llegada de estos depósitos, surge una duda recurrente: ¿Quiénes cobran el aguinaldo de forma completa y bajo qué parámetros se calcula?

ANSES: ¿Quiénes cobran el aguinaldo completo en junio?





El derecho al cobro del Sueldo Anual Complementario alcanza a la totalidad de los beneficiarios del sistema previsional contributivo y no contributivo de la ANSES. Perciben el medio aguinaldo de forma automática los siguientes grupos:

Jubilados : tanto quienes cuentan con el haber mínimo garantizado como aquellos que se ubican en las escalas intermedias y superiores.

Pensionados : titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.

Beneficiarios de la PUAM: los adultos mayores que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

En términos previsionales, cobrar el aguinaldo completo significa percibir el 50% de la mayor remuneración mensual bruta devengada dentro del semestre (período enero-junio).

Al haber alcanzado el sexto mes del año con aumentos mensuales consecutivos por IPC, el sueldo de junio se transforma automáticamente en el más alto del período, transformándose en la base del cálculo.

El bono extraordinario de hasta $70.000 posee carácter no remunerativo. Por disposición legal de la ANSES, este refuerzo queda completamente excluido del SAC; es decir, no se toma en cuenta para calcular el aguinaldo.

¿Qué jubilados cobran aguinaldo completo?

¿De cuánto es el haber mensual y el monto total de junio?





La aplicación del incremento equivalente del 2,58% modificó toda la escala de ingresos de la ANSES. Según la Resolución 139/2026, los valores de las prestaciones previsionales básicas quedaron establecidos de la siguiente manera:

Haber mínimo : se fijó en $403.317,99 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : ascendió a $322.654,39 .

Prestación Básica Universal (PBU) : se ubicó en $184.499,57 .

Haber máximo previsional: llegará hasta los $2.713.948,17.

Un jubilado que percibe la mínima recibirá este mes un pago unificado que duplicará sus ingresos habituales debido al Decreto 399/2026 y las normativas vigentes:

Haber con aumento : $403.317,99.

Medio aguinaldo : $201.658,99.

Bono extraordinario de refuerzo : $70.000.

Monto total: $674.976,98.

Calendario de pagos y consulta del recibo digital

Las acreditaciones bancarias automatizadas de la ANSES, que integran en una misma jornada el sueldo, el medio aguinaldo y el bono, comenzarán a desplegarse a partir del lunes 8 de junio, ordenadas de forma progresiva según la terminación del DNI de cada titular.

Los beneficiarios podrán consultar los ítems liquidados, los descuentos de la obra social y descargar sus comprobantes de pago de manera remota a través de los canales digitales.

Para realizar la consulta virtual, se debe ingresar al portal oficial de internet del organismo o utilizar la aplicación Mi ANSES, validando el acceso con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.