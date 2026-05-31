Aumento, bono y aguinaldo: ¿Qué deben saber los jubilados sobre los pagos de junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya avanza con el cronograma de pagos correspondiente a junio, un mes que tendrá particular relevancia para jubilados y pensionados debido a la combinación de tres ingresos: el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

El organismo previsional oficializó el incremento mediante la Resolución 139/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalló el nuevo esquema de haberes actualizado. Además, se confirmó que el aguinaldo será acreditado junto con el haber mensual, siguiendo el calendario habitual de pagos.

Qué deben tener en cuenta los jubilados y pensionados de cara al cobro de junio

Uno de los puntos centrales es el aumento del 2,58%, aplicado en base a la fórmula de movilidad vigente. Este porcentaje surge del índice de inflación de abril, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) fue del 2,6%. ANSES toma este dato con dos meses de rezago y lo ajusta al momento de definir el incremento final.

Con esta actualización, los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Haber mínimo garantizado: $403.317,99

Haber máximo: $2.713.948,17

Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39



Otro aspecto clave es la continuidad del bono extraordinario de $70.000, que fue confirmado a través del decreto 399/2026. Este refuerzo está destinado a jubilados y pensionados que perciben los ingresos más bajos del sistema, y se abonará junto con el haber mensual.

El objetivo de este adicional es complementar los ingresos de quienes cobran la mínima. Quienes perciban el haber mínimo recibirán el bono completo, sumado al aumento y al aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

En cuanto al aguinaldo, ANSES confirmó que será abonado a jubilados de la mínima y de la máxima, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este ingreso adicional equivale al 50% del mejor haber del semestre y representa un refuerzo significativo dentro del calendario previsional.

Aumento del 2,58%, pago del bono de $70.000 y el aguinaldo son los tres conceptos que ANSES depositará en junio 2026.

Calendario de pagos: ¿Cuándo se cobran las jubilaciones en junio?

ANSES difundió el cronograma de pagos organizado según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados de la mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio





Pensiones No Contributivas (PNC):