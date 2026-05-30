Atención, jubilados: la ayuda económica de ANSES que les permitirá ahorrar en los últimos días del mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través del sistema pueden acceder a una serie de beneficios económicos que les permite ahorrar en los gastos cotidianos.

Se trata del programa Beneficios ANSES, un programa que permite obtener descuentos y reintegros en compras realizadas en supermercados, farmacias, comercios de cercanía y otros rubros.

El objetivo es facilitar el acceso a productos básicos mediante promociones aplicables directamente al momento de pagar o a través de devoluciones posteriores.

De qué se tratan los Beneficios ANSES y cómo pueden aprovecharlos los jubilados y pensionados

El programa Beneficios ANSES incluye una amplia red de comercios adheridos en todo el país. En total, abarca más de 7.000 locales y supera los 12.000 puntos de venta, incluyendo las principales cadenas de supermercados.

A través de esta iniciativa, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos que comienzan en el 10% en supermercados (en muchos casos sin tope de reintegro) y alcanzan hasta un 20% en productos de perfumería y limpieza. Estos beneficios representan un alivio directo en el gasto diario, especialmente en rubros de alta rotación.

Para utilizarlos, no es necesario realizar trámites adicionales. Los beneficiarios solo deben pagar sus compras con la tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión. El descuento puede aplicarse de manera inmediata en la línea de caja o acreditarse posteriormente como reintegro en la cuenta bancaria.

Entre las cadenas de supermercados que forman parte del programa se encuentran:

Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros -incluidas carnes- y un 20% en productos de perfumería y limpieza, sin tope.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: con un 10% de descuento general sin límite de reintegro.

Josimar: con un 15% de descuento en todos los rubros sin tope.

Carrefour: con un 10% de descuento y un tope de $35.000.

Día: ofrece un 10% con un límite de $2.000 por transacción.

Chango Más: el descuento es del 10% con tope de $1.000 por operación y $15.000 mensuales.

Toledo: aplica un 20% en todos los rubros, sin límite.

Otros comercios adheridos brindan un 10% con tope de $1.000 por compra.

Los beneficiarios pueden consultar el listado de comercios adheridos en anses.gob.ar, en donde pueden filtrar por provincia, localidad o rubro.

Para acceder a los descuentos, los jubilados y pensionados solo deben abonar sus compras con la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes. El reintegro se verá reflejado de forma automática en la mayoría de los casos o puede tardar hasta 10 días hábiles.

Otros beneficios complementarios para jubilados

A estos descuentos se suman promociones adicionales ofrecidas por distintas entidades bancarias para quienes cobran sus haberes en sus cuentas. Estas iniciativas permiten potenciar el ahorro mediante reintegros y facilidades de pago.

El Banco Nación, por ejemplo, ofrece un 5% de reintegro adicional en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito a través de la app BNA+ MODO, con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000 en supermercados adheridos.

Por su parte, el Banco Galicia brinda hasta un 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés, con topes mensuales de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

El Banco Supervielle propone un 20% de descuento en supermercados los martes con tarjeta de débito -con un tope de $25.000- o mediante pagos con código QR, con un límite de $15.000. Además, incluye beneficios como 50% de descuento en farmacias y 10% en combustibles.

Finalmente, el Banco Provincia, a través de la app Cuenta DNI, otorga un 5% adicional de descuento en supermercados como Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini, con un tope semanal de $5.000 por persona.