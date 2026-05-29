Cuánto recibirán de aguinaldo los jubilados y pensionados de la mínima

Los jubilados y pensionados de la mínima están expectantes por el cobro de junio, que incluirá el pago de tres componentes clave: aumento, bono y aguinaldo.

De acuerdo a lo informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en junio se aplicará una nueva actualización por movilidad que será del 2,58%. Este incremento impactará directamente en los haberes básicos.

A su vez, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000, que se mantiene como refuerzo destinado a los sectores con menores ingresos dentro del sistema previsional. A estos dos conceptos se suma el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Jubilados y pensionados de la mínima: ¿De cuánto será el aguinaldo en junio?

En junio, las jubilaciones tendrán una actualización del 2,58%. Con este aumento, el haber mínimo alcanzará los $403.396. A ese monto se le adiciona el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso mensual.

El tercer componente es el aguinaldo, que equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre. Dado que el aumento impacta en junio, ese mes se convierte en la base más alta para el cálculo, lo que incrementa el valor del SAC.

En ese sentido, el desglose estimado para jubilados de la mínima quedaría de la siguiente manera:

Haber básico con aumento: $403.396

Bono: $70.000

Aguinaldo: $201.698

Total estimado: $675.094





En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), los valores serían:

Haber básico con aumento: $282.321

Bono: $70.000

Aguinaldo: $141.160

Total estimado: $423.481





Para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el esquema sería:

Haber básico con aumento: $322.654

Bono: $70.000

Aguinaldo: $161.327

Total estimado: $483.981





Los jubilados y pensionados de la mínima recibirán el aguinaldo depositado junto con sus haberes de junio.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

El aguinaldo, o Sueldo Anual Complementario, corresponde al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En el caso de junio, ese valor suele coincidir con el mes en el que se aplica el último aumento por movilidad.

Es importante tener en cuenta que el bono de refuerzo no se incluye dentro de este cálculo. Es decir, el monto del aguinaldo se determina únicamente sobre el haber previsional básico, sin considerar adicionales extraordinarios.