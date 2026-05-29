Créditos ANSES: cómo consultar cuántas cuotas se deben y la situación financiera actual

Miles de personas accedieron en los últimos años a los diferentes créditos que ofrece el Estado nacional. Sin embargo, puede suceder que se pierda la noción de cuántas cuotas se llevan abonadas, cuál es el saldo deudor remanente y qué calificación se registra dentro del sistema financiero.

Por eso, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene habilitadas herramientas digitales específicas que permiten auditar el estado del crédito de forma gratuita y remota.

La ANSES tiene la obligación legal de reportar el historial de pagos y el nivel de cumplimiento de cada titular directamente a la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Cualquier retraso involuntario o inconsistencia en los débitos automáticos impactará de forma negativa en el perfil crediticio, cerrando las puertas para solicitar tarjetas de crédito, aperturas de cuentas o nuevos préstamos en entidades bancarias privadas en el futuro.

Conocer la situación financiera actual es el primer paso para proteger la salud económica y regularizar cualquier saldo vencido antes de que afecte la firma.

Paso a paso: ¿Cómo consultar las cuotas pendientes de un crédito?





Para verificar de forma fehaciente el contrato original, revisar los montos fijos descontados mes a mes y precisar la cantidad exacta de cuotas que restan pagar, el trámite debe gestionarse desde los canales oficiales del organismo previsional siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la ANSES o abrir la aplicación móvil en el celular. Acceder al portal seguro introduciendo el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desplegar el menú de opciones principal y hacer clic sobre la pestaña denominada "Créditos ANSES". Elegir la alternativa "Consultar monto trabajadores" o la solapa correspondiente al perfil prestacional. El sistema desplegará los préstamos activos. Desde allí, se va a poder descargar el contrato digitalizado para auditar el plan de pagos completo o modificar la Clave Bancaria Uniforme (CBU) si se cambió de cuenta de cobro.

Central de deudores de ANSES: ¿Cómo revisar la situación financiera con el CUIL?

Si lo que se necesita es corroborar de manera específica cómo figura reportado el nombre ante el sistema financiero y qué calificación de riesgo se tiene asignada debido a los préstamos del organismo, la ANSES cuenta con una herramienta conectada con el Banco Central: la Central de Deudores de Titulares de Créditos ANSES.

Para realizar esta consulta exprés que resguarda los datos bajo las normativas de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), se debe ingresar al aplicativo web de consulta de deudores de la ANSES, colocar de forma manual el número de CUIL válido y presionar el botón de búsqueda.

En la pantalla se detallará de forma automática el estado de situación comercial, clasificada en una escala del 1 al 6 (donde la situación 1 significa "Normal" o cumplimiento óptimo, y los niveles superiores alertan sobre diferentes rangos de mora).

Toda la información necesaria de los Créditos ANSES.

Alerta por débitos automáticos: ¿Qué pasa si la cuota no se cobró?





El mecanismo habitual de cobro se ejecuta mediante un débito automático directo en la cuenta bancaria declarada, realizándose de forma regular entre los días 1 y 10 de cada mes.

La ANSES advierte que es responsabilidad del titular garantizar la presencia de fondos suficientes durante esa primera quincena para evitar la acumulación automática de intereses punitorios y moratorios.

En el caso de que la cuenta haya estado vacía y el banco no haya podido retener el dinero, el sistema procesará la alerta con la leyenda de "Mora".

Al mes siguiente, el organismo ejecutará un débito unificado que incluirá la cuota vencida, los intereses acumulados por el retraso y la cuota del mes en curso.

Para aquellos trabajadores en relación de dependencia que registren cuotas atrasadas y deseen ponerse al día de forma manual, la ANSES dispone a mediados de cada mes de la ventana digital "Pago Voluntario" dentro de la aplicación o plataforma web.

Esta herramienta temporal permite generar códigos QR válidos por el día para cancelar las deudas pendientes o saldar el crédito de forma anticipada y total utilizando el dinero en cuenta de cualquier billetera virtual.