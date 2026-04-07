Polémica con los créditos del Banco Nación: Caputo chicaneó a dos legisladoras kirchneristas y recibió duras respuestas

La polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) otorgados a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Ocurrió cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, involucró en el tema a la senadora Anabel Fernández Sagasti y la diputada Julia Strada, ambas del kirchnerismo, que salieron a cruzarlo y defendieron sus operaciones.

El episodio comenzó cuando el periodista Eduardo Feinmann publicó en sus redes sociales que las legisladoras opositoras al gobierno nacional tenían créditos hipotecarios en el BNA. Caputo aprovechó ese posteo y publicó en tono irónico: "Felicitaciones a ambas. Gran decisión. ¡Dos votos inesperados para el presidente Milei en el 2027!".

Poco después, llegó la respuesta de Fernández Sagasti al ministro de Economía. "Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el Gobierno. Antes de hablar, chequeá. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde", afirmó la senadora por la provincia de Mendoza.

Toto, somos grandes. Se nota mucho esta maniobra para tapar el desastre que están haciendo en el gobierno. Antes de hablar, chequeá. Mi crédito es de 2018 y está en mi declaración jurada, como corresponde.

Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo.

Y vos, en lugar de pedirle a los... https://t.co/OSpQZP2k6v April 6, 2026

"Ojalá Adorni pudiera decir lo mismo. Y vos, en lugar de pedirle a los argentinos que la pongan en el banco, traé la tuya del exterior", añadió.

Strada, por su parte, tampoco dejó pasar el mensaje irónico de Caputo. "Me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es b...", sostuvo la diputada de Unión por la Patria, que detalló el pedido de su crédito hipotecario al Banco Nación entre junio de 2025 y marzo pasado.

"Respecto al monto -agregó-, tomé menos dinero del que me ofrecían, porque no queríamos afrontar una cuota que nos costara pagar después".

Caputo: me metés en el medio porque querés ocultar cómo hizo la plata Adorni y el fracaso de tu política económica. La gente no es boluda.



Acá te dejo el paso a paso de mi solicitud de crédito. Quiero ver que cada uno de tus funcionarios pueda mostrar todo lo que describo a... https://t.co/plIKrG1BCB pic.twitter.com/Q8Pe6yHtPF — Julia Strada (@Juli_Strada) April 6, 2026

En este cruce por las redes, Strada mantuvo también un intercambio con el ex legislador porteño Ramiro Marra, que le reprochó que no había crédito hipotecario durante el gobierno de Alberto Fernández: "Julia, lo que importa es que lo hiciste durante un gobierno liberal y no bajo tu gobierno. ¿La razón? El crédito hipotecario no existía. Me alegra ver que incluso los Kirchneristas viven mejor y pueden acceder a nuevas oportunidades".

"Che, vendedor de atún. Decile a tus socios que muestren los papeles del crédito. Lo que importa es si hubo atajo o no", respondió la diputada.

Al cabo, Caputo sumó otro capítulo en el ida y vuelta. "No, Julia. Me alegro genuinamente por vos. Y no dudo ni por un minuto que lo sacaste por derecha, de lo contrario el Banco Nación no te lo hubiera dado. Yo trabajo para que le vaya bien al país. Vos sos parte de este país", expresó el ministro de Economía.

Y concluyó: "Ojalá haya mucha más gente que saque estos créditos, de cualquier signo político o ideología".