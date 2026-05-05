El Banco Nación lanza títulos en pesos y en dólares: cómo invertir y qué interés ofrecen

Después de más de tres décadas sin emitir en el mercado local, el Banco Nación anunció el lanzamiento de Títulos de Deuda, en una operación que busca ampliar las alternativas de inversión disponibles y, al mismo tiempo, fortalecer su capacidad de financiamiento hacia la economía real.

La iniciativa apunta a canalizar fondos hacia sectores clave: más crédito para PyMEs que buscan expandirse, financiamiento para familias que proyectan acceder a su vivienda y respaldo para productores y exportadores que necesitan crecer tanto en el mercado interno como en el externo. En esa línea, el banco busca posicionarse como un actor más dinámico dentro del sistema financiero argentino.

Cómo serán los nuevos títulos de deuda

La colocación contempla tres clases de instrumentos, diseñados para distintos perfiles de inversores y monedas:

Clase 1 (en pesos): a 12 meses, con tasa variable (TAMAR privada más un margen), pago de intereses trimestral y amortización al vencimiento. Clase 2 (en dólares): a 36 meses, con tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortización al vencimiento. Clase 3 (ajustada por UVA): a 24 meses, con tasa fija a licitar, intereses trimestrales y amortización en cuotas desde el mes 12.

El monto inicial de la emisión será equivalente a USD 50 millones, con posibilidad de ampliarse hasta un máximo de USD 1.500 millones dentro del programa vigente.

Quiénes pueden invertir y qué requisitos hay

La emisión estará abierta tanto a personas humanas como jurídicas, sean o no clientes del banco. Para participar, será necesario cumplir con los requisitos habituales del mercado de capitales, como la apertura de cuenta comitente y la validación del perfil de inversor.

Desde la entidad remarcan que esta operación no solo diversifica sus fuentes de financiamiento, sino que también ofrece una nueva herramienta para ahorristas e inversores que buscan opciones respaldadas por una institución pública de peso.

Un paso hacia mayor apertura y financiamiento

Con este movimiento, el Banco Nación retoma su presencia en el mercado de capitales local con una estrategia alineada a prácticas más modernas y transparentes. La apuesta es doble: mejorar su competitividad como entidad financiera y ampliar el acceso al crédito en distintos sectores de la economía.

En definitiva, se trata de una herramienta que busca conectar el ahorro con la producción, en un contexto donde el financiamiento sigue siendo clave para sostener el crecimiento.

Para conocer más detalles sobre la emisión, se puede consultar la información oficial publicada por la entidad.