Plazo fijo con tasa "actualizada": ¿Cuánto se puede ganar con $850.000?

En un contexto donde muchos ahorristas buscan alternativas simples y seguras para generar ingresos con sus pesos, el plazo fijo tradicional vuelve a posicionarse como una opción confiable. Este instrumento bancario mantiene su tasa de interés y permite conocer de antemano cuánto se va a ganar en un mes, sin sobresaltos ni exposición a la volatilidad del mercado.

Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina, los plazos fijos tradicionales continúan vigentes como una de las herramientas más elegidas por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. Además, con la posibilidad de constituirlos de forma online y en pocos pasos, son más accesibles que nunca. Entender cuánto rinden y cómo funcionan las tasas es clave para tomar mejores decisiones financieras.

De acuerdo con los datos oficiales que difunde el BCRA, las tasas de interés para plazos fijos pueden variar entre entidades financieras, aunque se mantienen en un rango similar. Como referencia concreta, el Banco de la Nación Argentina ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 21% para los depósitos a 30 días.

Cabe mencionar que esta TNA es el porcentaje anual que paga el banco, pero no incluye la capitalización de intereses. Es decir, indica cuánto se ganaría en un año si no se reinvirtieran los intereses mes a mes.

¿Cuánto se puede ganar con $850.000 en un plazo fijo a 30 días?

De esta forma, si se toma como base la tasa de interés del Banco Nación, que se mantiene en 21 por ciento, el cálculo para un plazo fijo a 30 días es el siguiente:

Interés mensual aproximado: 1,75%

Ganancia en 30 días: $14.671,23

Monto total al vencimiento: $864.671,23

Este rendimiento es fijo desde el inicio, lo que permite a los usuarios planificar sin incertidumbre cuánto dinero se va a obtener al finalizar el periodo pautado.

Simulador del plazo fijo del Banco Nación.

¿Qué significa la Tasa Efectiva Anual (TEA)?

Por otra parte, debemos señalar que la Tasa Efectiva Anual (TEA) refleja el rendimiento real que se obtiene cuando la ganancia del plazo fijo se reinvierte periódicamente. Es decir, contempla el efecto del interés compuesto.

En este caso, si cada 30 días se renovara el depósito bancario con capital e intereses, la TEA sería de 22,54%, ya que cada mes se suman nuevos intereses sobre el monto acumulado. Si se mantiene la inversión durante un año, renovando cada mes, se logra el siguiente monto:

Ganancia total anual aproximada: $191.590

Monto final sumado al capital inicial: $1.041.590

Las claves antes de invertir en un plazo fijo

Finalmente, podemos indicar que el plazo fijo sigue siendo una alternativa sólida para quienes buscan resguardar su dinero sin complicaciones. Con una inversión de $850.000, es posible obtener una renta mensual previsible y sin riesgo de mercado.

Antes de invertir, conviene comparar tasas entre bancos y verificar siempre la información en fuentes oficiales como el BCRA. También es importante revisar bien los datos al cargar la operación online y asegurarse de hacerlo desde plataformas seguras para evitar errores o fraudes.

Para quienes recién empiezan o prefieren lo simple, el plazo fijo puede ser un buen primer paso para ordenar las finanzas y generar un ingreso extra sin sobresaltos.



