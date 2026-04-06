Plazo fijo: ¿Cuánto hay que invertir hoy para ganar $400.000 por mes?

El plazo fijo tradicional se mantiene como la opción número uno para los ahorristas que buscan previsibilidad. En un contexto donde cada peso cuenta, esta inversión permite saber de antemano cuánta plata vas a tener en el bolsillo al finalizar los 30 días, sin necesidad de ser un experto en finanzas.

Es la alternativa ideal para quienes tienen un resto de ahorros y buscan un rendimiento a corto plazo sin correr riesgos. Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) se mueve entre el 20% y el 24%, dependiendo de cada banco, lo que obliga a los usuarios a comparar bien antes de confirmar la operación por homebanking.

Además, se debe tener en cuenta que el dinero que coloquen en un plazo fijo quedará inmovilizado durante el tiempo que se establezca la operación y no podrá retirarse de forma anticipada, por lo que se recomienda que sea dinero que no se requiera de forma inmediata.

¿Cuánto hay que invertir para ganar $400.000?

Para obtener una ganancia mensual de $400.000, el capital inicial debe ser de $21.160.000. Según el simulador oficial, al colocar ese monto a una tasa del 23% (como ofrece el Banco Nación para grandes ahorristas), los intereses generados alcanzan los $400.010,96 al cumplirse el mes.

La rentabilidad actual del plazo fijo.

Hay que tener en cuenta un detalle clave del Banco Nación:

Inversiones mayores a $10 millones: Pagan una tasa del 23% .

Inversiones menores a $10 millones: El rendimiento baja al 22%.

Ranking de tasas: ¿Quién paga más este 6 de abril?

Banco Macro: 24%

Banco Provincia: 23%

Banco ICBC: 22,5%

Banco Nación: 22%

Credicoop / Galicia: 21%

Santander / Ciudad / BBVA: 20%

Pasos para armar tu plazo fijo