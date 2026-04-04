El plazo fijo no deja de crecer: ¿Cuánto ganás con una inversión de $650.000 en 30 días?

La economía actual exige contar con un respaldo de dinero para afrontar cualquier imprevisto. Sin embargo, también es clave que esos ahorros no queden inmóviles, sino que generen algún tipo de rendimiento positivo.

Para estos casos, el plazo fijo se presenta como una de las alternativas más elegidas. Su simplicidad, previsibilidad y bajo riesgo lo convierten en una herramienta ideal para quienes buscan cuidar su capital.

Con la reciente suba de las tasas de interés, incluso una colocación inicial puede traducirse en una ganancia interesante en el corto plazo.

Plazo fijo: la ganancia que podés obtener con $650.000

En un contexto donde cada peso cuenta, analizar cuánto puede rendir una inversión se vuelve fundamental. Tomando como ejemplo un capital de $650.000 a 30 días, los resultados pueden variar según el canal utilizado para constituir el plazo fijo.

Si la operación se realiza de manera presencial en sucursal, la tasa nominal anual (TNA) es del 20,50%. En este caso, los intereses generados alcanzan los $10.952,05, lo que lleva el monto total a $660.952,05 al finalizar el período.

Este tipo de modalidad sigue siendo elegida por quienes prefieren el trato directo o necesitan asesoramiento personalizado. Sin embargo, presenta una tasa ligeramente menor en comparación con otras opciones disponibles.

Por otro lado, al realizar la inversión a través de canales electrónicos, la tasa mejora. En este caso, la TNA asciende al 22%, generando intereses por $11.753,42 y un total final de $661.753,42.

La diferencia, aunque no parece significativa a simple vista, demuestra cómo elegir el canal adecuado puede maximizar el rendimiento en períodos cortos. Además, la operatoria digital ofrece rapidez y comodidad.

En ambos casos, se trata de inversiones a 30 días, una de las opciones más utilizadas por los ahorristas que buscan liquidez y flexibilidad sin grandes movimientos.

Las entidades bancarias ofrecen distintas tasas para plazo fijo según el canal y las condiciones de inversión.

Consejos para aprovechar el plazo fijo

A la hora de invertir, es clave comparar las tasas entre distintas entidades y canales. Muchas veces, los bancos ofrecen mejores rendimientos a través de sus plataformas digitales.

También es recomendable evaluar la frecuencia de renovación. Reinvertir el capital junto con los intereses puede potenciar las ganancias a lo largo del tiempo.

Por último, mantenerse informado sobre las variaciones en las tasas permite aprovechar los mejores momentos para invertir y optimizar cada colocación.