Plazo fijo rendidor: cuánto hay que invertir para ganar $300.000 con las nuevas tasas

Las tasas de interés del plazo fijo tradicional tuvieron un leve ajuste en los últimos días y continúan siendo una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas para resguardar su poder adquisitivo y obtener un extra todos los meses.

Con la reciente actualización que informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco se ubicó entre el 15 y el 19,5%, lo que asegura una ganancia que puede alcanzar hasta un 1,6%.

Los ahorristas suelen optar por esta alternativa debido a su previsibilidad y seguridad: cada persona que decida establecer un plazo fijo sabrá cuánto dinero necesita para obtener un monto deseado o cuánto rinde una inversión. Esta información estará disponible antes de confirmar la operación.

Cada entidad bancaria tiene la potestad de elegir cuál es la TNA que más le convenga y, durante el tiempo que se realice esta inversión, el dinero se mantiene congelado hasta que se cumpla el plazo.

Cuánto dinero se necesita para ganar $300.000 en un plazo fijo

Los ahorristas que deseen asegurarse $300.000 en simples pasos deben contar con un capital inicial que supere los $20 millones, según el simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Esta herramienta determina que los que inviertan $20.280.000 podrán acceder a $300.032,88 en concepto de intereses cuando se cumpla el tiempo establecido para esta operación.

La cifra necesaria para ganar $300.000 en 30 dìas.

En este ejemplo, los ahorristas accederán a una TNA del 18% tanto en las operaciones electrónicas como en las presenciales, ya que el monto de inversión supera los $10 millones. En el caso de que sean montos inferiores, se ofrece una TNA de 17,5%.

Las tasas de interés que ofrece cada banco