Plazo fijo con nuevas tasas: ¿Cuánto rinde una inversión de $490.000 en un mes?

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas de ahorro preferidas por los argentinos para proteger sus pesos. Esta opción financiera destaca por su previsibilidad, ya que permite conocer el interés exacto a cobrar desde el primer momento de la inversión. Además, su facilidad de gestión mediante home banking lo vuelve apto para todo tipo de ahorristas.

Rendimientos y claves para calcular la ganancia de un plazo fijo

Entender los porcentajes es vital para maximizar la plata que vas a recibir. La Tasa Nominal Anual (TNA) es el interés simple que se aplica para colocaciones cortas a 30 días.

Por otro lado, la Tasa Efectiva Anual (TEA) contempla el interés compuesto, es decir, lo que ganarías si volvés a invertir el capital más los intereses acumulados cada mes.

Actualmente, las entidades financieras ofrecen tasas que oscilan entre el 16% y el 19,5% de TNA para depósitos electrónicos, según detalla el Banco Central de la República Argentina.

Comparador de tasas de interés para el plazo fijo del Banco Central.

Por ejemplo, en el caso del Banco Nación, la tasa se sitúa hoy en el 17,5%. De esta forma, si decidís invertir una suma de $490.000 durante un mes con esa tasa del 17,5%, la ganancia neta será de $7.047,95. Y al finalizar los 30 días, contarás con un total de $497.047,95 en tu cuenta.

Para arrancar tu inversión, solo tenés que entrar a tu home banking o usar la opción para "no clientes" en los sitios oficiales de los bancos. Debés cargar el monto de $490.000, elegir un plazo mínimo de 30 días y confirmar la operación luego de verificar el interés proyectado.

Simulador de plazo fijo del Banco Nación.

Una vez cumplido el tiempo, el capital y los intereses se acreditan automáticamente. Es fundamental comparar qué banco paga mejor y operar siempre desde plataformas verificadas para cuidar tus claves y datos personales.



