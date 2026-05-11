Trabajadores se encadenaron por salarios adeudados desde hace 6 meses: "No llegamos ni para el plato de comida"

Trabajadores de la empresa Alesa Seguridad Integral se encadenaron frente a la sede de la firma, ubicada en la calle Fray Cayetano Rodríguez, Ciudad de Buenos Aires, para reclamar el pago de haberes adeudados desde hace seis meses y denunciar despidos arbitrarios.

El conflicto, que afecta principalmente a empleados que brindan custodia en organismos del Estado Nacional como Tecnópolis y distintas dependencias del área de Cultura, se agravó ante la falta de respuestas por parte de la empresa.

En diálogo con Crónica, el delegado Jonathan Figueredo expresó: "No sabemos si es por una cuestión de falta de pagos, de una insolvencia o es, como lo plantean los supervisores, una cuestión de persecución laboral y gremial".

Los trabajadores denuncian que dejaron de percibir sus salarios luego de asociarse a un sindicato. En ese sentido, el representante gremial señaló que "no les pagan porque son justamente delegados".

Figueredo explicó que realizaron distintas denuncias y presentaciones ante el apoderado de la empresa, aunque aseguró que no obtuvieron respuestas ni mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores que cumplen funciones en diferentes servicios.

Dos trabajadores de una empresa de seguridad se encadenaron frente a una sede para reclamar sueldos adeudados desde hace seis meses.

El delegado sostuvo que "no se puede sostener más" la situación y señaló que los trabajadores que hoy se encadenaron tienen que realizar otras tareas para poder conseguir ingresos y afrontar sus gastos básicos.

En otro momento de la jornada, Víctor, uno de los trabajadores que se encadenó, relató: "En mi casa no tengo ni para comer ahora, y la empresa no quiere saber nada de depositarnos los sueldos".

El hombre aseguró que el conflicto se profundizó cuando comenzó a reclamar mejoras para sus compañeros, como la entrega de ropa adecuada para trabajar. Según su testimonio, "ahí empezó el quilombo", situación que, indicó, se arrastra desde diciembre de 2025..

Fabián, otro de los empleados que se encadenó frente a la sede, contó que tiene dos hijos y que su familia está integrada por cuatro personas. En ese contexto, señaló que actualmente realiza "changas", trabajando en eventos o en cualquier actividad que consiga.

"No llegamos ni para el plato de comida del día y después me quedo sin plata", expresó el trabajador, al describir la situación económica que atraviesa junto a sus compañeros.

Además, denunció que recibió amenazas el día que debía presentarse a su lugar de trabajo. "En la parada de colectivo me aparecieron cuatro vagos y me dijeron que no me apareciera en el barrio porque me iban a matar", sostuvo.

Los trabajadores señalaron que fueron trasladados a puestos en zonas que consideran más peligrosas. Según su versión, este cambio habría estado vinculado a su rol como delegados.

En ese marco, expresaron su disconformidad con las nuevas condiciones laborales y con las zonas asignadas, ya que aseguran que no querían exponerse a situaciones de riesgo en el ejercicio de sus tareas. Según plantean, a partir de ese momento empezaron los incumplimientos en el pago de los haberes.