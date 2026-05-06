Paran 5 líneas de colectivo, choferes no cobran el sueldo y vecinos "quedan a pata": ¿Cuáles son y qué recorrido hacen?

En medio de la crisis económica, otra medida de fuerza por tiempo indeterminado afecta desde las primeras horas de hoy a varias líneas de colectivos que operan en Zona Norte del conurbano bonaerense. En ese marco, los choferes se autoconvocaron en el Municipio de San Isidro.

"No hay más nada para hacer, la empresa no nos da respuestas. Nos movilizamos a la intendencia para que nos atiendan", sostuvo en diálogo con Crónica Samuel, uno de los trabajadores afectados.

El conflicto, originado por una millonaria deuda salarial, paraliza el servicio en el partido de San Isidro y localidades de la zona, dejando a miles de usuarios sin su principal medio de transporte para trasladarse.

Miles de usuarios se ven afectados por la medida de fuerza.

¿Qué líneas alcanza ?





La protesta alcanza específicamente a las líneas 707, 333, 407, 437 y 700, recorridos troncales que conectan diversos puntos estratégicos de la zona.

Según explicaron delegados gremiales y trabajadores de las empresas afectadas, la decisión de interrumpir la circulación se tomó tras agotar las instancias de diálogo administrativo ante el incumplimiento en el pago de haberes.

Los choferes denunciaron que arrastran un atraso salarial de al menos dos meses, situación que se volvió insostenible para las economías familiares de los empleados. Ante la falta de respuestas por parte de la patronal, los trabajadores optaron por el cese total de actividades hasta que se acrediten los fondos adeudados en sus cuentas bancarias.

La incertidumbre es total entre los pasajeros, ya que la medida no tiene una fecha prevista de finalización y afecta de manera crítica el flujo vehicular en los horarios de mayor demanda. La falta de estas cinco líneas clave genera un efecto dominó, saturando otros servicios alternativos y medios de transporte que no logran cubrir el vacío dejado por las unidades paradas.

Hasta el momento, las autoridades de transporte bonaerenses aún no han intervenido formalmente en el conflicto, aunque se espera una convocatoria a conciliación.

Aumentos en el transporte público





Desde el pasado viernes 1° de mayo, rige un nuevo incremento del 5,4% en las tarifas de colectivos, subtes y peajes, lo que agrava el malestar de quienes hoy se ven obligados a buscar alternativas más costosas.

El ajuste implementado por el Gobierno responde a la fórmula de actualización mensual que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, sumando un 2% adicional para compensar el atraso en los costos operativos. Este esquema de aumentos programados se mantendrá vigente durante todo el transcurso de 2026 como parte de la política de reducción de subsidios.