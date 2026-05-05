Adorni acumula compromisos por más de 725 mil dólares entre gastos y deudas

El jefe de Gabinete Manuel Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y se continúa sumando a la causa que lleva el juez Ariel Lijo gastos más compromisos de pagos que el funcionario lleva acumulado desde que asumió en el gobierno nacional.

En total, ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares entre gastos y deudas, con un salario mensual que era de $3,3 millones de pesos (US$2.400) hasta enero de este año.

Todos los gastos de Adorni

Lo último que se conoció sobre el jefe de Gabinete es la revelación en la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, que dijo que le cobró USD 245 mil al funcionario por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá.

La propiedad de Indio Cuá.

A esto hay que sumarle el alquiler de una propiedad en exaltación de la Cruz por USD 13 mil. Y le pagó 30 mil dólares a dos jubiladas por el departamento Caballito.

Por su parte, pagó otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024, 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

Todas las deudas de Adorni

Adorni compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y Parque Chacabuco con un préstamo no bancario de dos policías por 100 mil dólares. A las agentes tiene que devolverles 70.000 dólares, más los intereses.

Por su parte, tiene que devolver 200.000 dólares a pagar en un año sin interés (tendrá que pagarlos en seis meses o menos) a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas. Con esto, las deudas conocidas hasta ahora totalizan 335.000 dólares, mientras que Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares en propiedades.