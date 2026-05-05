La Justicia ordena peritar el teléfono del contratista de Manuel Adorni

El magistrado Ariel Lijo dispuso el peritaje del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de las refacciones en la vivienda de Manuel Adorni ubicada en el club de campo Indio Cuá. Detalles de la lujoza cascada que está en el centro de la polémica.

La medida, solicitada por el fiscal Pollicita, busca recuperar registros de comunicaciones y mensajes temporales o borrados entre el técnico y el actual jefe de Gabinete.

La decisión judicial surge luego de que el testigo declarara bajo juramento haber realizado obras por un valor de 245 mil dólares, las cuales habrían sido abonadas en efectivo por el funcionario.

Declaración sobre presuntos ofrecimientos

Durante su comparecencia en Comodoro Py, Matías Tabar relató que, antes de su declaración, recibió llamadas a través de la aplicación WhatsApp por parte de Manuel Adorni. Según el testimonio, el funcionario le habría manifestado la necesidad de dialogar y le ofreció asesoramiento o el contacto con su equipo de trabajo de cara al trámite judicial.

El contratista explicó ante la fiscalía que, si bien inicialmente consideró la propuesta, finalmente decidió rechazarla tras consultar con un asesor externo. El objetivo de esta negativa, según sus palabras, fue evitar que el contacto fuera interpretado como la elaboración de una estrategia común entre las partes involucradas en la investigación.

Intervención de organismos técnicos

El análisis del dispositivo móvil quedó a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Los especialistas de este organismo trabajarán para determinar la existencia de los contactos mencionados y analizar el contenido de las conversaciones que el testigo calificó como "temporales".

La investigación continúa centrada en el origen de los fondos utilizados para las mejoras en el inmueble del club de golf Indio Cuá, mientras la justicia busca esclarecer si existió algún intento de influir en el testimonio del contratista antes de su presentación oficial en el expediente.