Caso Adorni: la oposición pidió interpelarlo y avanzar con una moción de censura en Diputados

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que incluye una posterior moción de censura bajo la acusación de presunto enriquecimiento ilícito. Ocurrió horas después de que un contratista declarara en la Justicia que el ministro coordinador le pagó 245.000 dólares en efectivo por refacciones en su casa del country Indio Cuá.

El proyecto busca que Adorni rinda cuentas ante el Congreso sobre los criterios de prioridad aplicados para autorizar dicho desembolso.

"No hay más excusas posibles", consideró Paulón en el posteo donde compartió su iniciativa. "Ante las nuevas revelaciones en la causa contra Adorni por enriquecimiento ilícito, insto a las y los diputados nacionales a avanzar en la interpelación del jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura", sumó.

El pedido del legislador santafesino se basa en "las graves irregularidades vinculadas a la situación patrimonial" de Adorni, "y a la conducta que exige la investidura de un funcionario público, el presunto enriquecimiento ilícito, la posible realización de actividades incompatibles con el ejercicio de la función pública y eventuales delitos contra la administración pública", de acuerdo a los hechos que se conocieron en los últimos días.

La semana pasada, cuando Adorni brindó su informe de gestión en el Congreso, el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, había adelantado que estaban trabajando para avanzar con la interpelación y moción de censura.

Desde que trascendió que el ministro coordinador había sido acompañado por su esposa Bettina Angeletti en la comitiva presidencial a Nueva York, se presentaron un total de ocho proyectos de resolución en su contra en el Congreso.

El primer pedido de interpelación con posterior moción de censura contra Adorni había sido impulsado el 31 de marzo por el Frente de Izquierda.