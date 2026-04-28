Varias líneas de colectivo entraron en paro: ¿Cuáles son y por qué?

Un conflicto salarial dejó sin servicio a varias líneas de colectivo, luego de que un grupo de choferes decidiera iniciar un paro en reclamo por pagos adeudados y condiciones económicas que, según denuncian, se volvieron insostenibles.



La medida de fuerza afecta a cinco líneas (333, 407, 437, 700 y 707) operadas por la empresa Micro Ómnibus, donde alrededor de 400 conductores se encuentran directamente perjudicados por la situación. El eje del reclamo apunta a una suma correspondiente al último mes que, aseguran, debía ser abonada como concepto no remunerativo y aún no fue percibida.

A ese incumplimiento se suma otra deuda clave: los viáticos. Este componente del salario representa una porción significativa del ingreso mensual de los choferes, cercana al 40%, lo que agrava aún más el impacto económico de la falta de pago.

El malestar entre los trabajadores no solo se traduce en la interrupción del servicio, sino también en testimonios que reflejan un cuadro social delicado. "Hay choferes que ya no tienen ni para nafta para venir a trabajar. Estamos esperando el mes que viene que tampoco vamos a cobrar... los compañeros que deben mucha plata sacan cuenta acá, ya no le quieren dar en ningún lado, ya están pidiendo fiado para comer", relató uno de los afectados.

La crisis también golpea en el plano habitacional. "Tenemos muchos compañeros que ya quedaron fuera de los alquileres, algunos que quedaron con toda la ropa arriba de su coche y otros que quedaron viviendo con familiares porque no pueden costear el alquiler", agregó otro trabajador, dando cuenta de la gravedad de la situación.

Mientras tanto, los usuarios de estas líneas enfrentan complicaciones para trasladarse, a la espera de una resolución que permita normalizar el servicio.