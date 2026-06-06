¿Habrá paro de colectivos? La UTA pidió una recomposición salarial al Gobierno y amenazó con medidas

Tras la falta de diálogo por parte de la administración de Javier Milei con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio amenazó con ir a un paro de colectivos si no se negocia una recomposición salarial para los choferes.

El asunto es que el gremio que lidera Roberto Fernández le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que "trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes" del sector y advirtieron que "los días pasan, la paz social peligra".

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El gremio reclamó: "Los trabajadores del transporte queremos recomponer nuestros salarios, y por desgracia, no hay respuestas, solo dilaciones. Nuestro pedido salarial es a partir del mes de mayo".

Por otra parte, el último acuerdo salarial del sector se firmó a finales de enero e incluyó un incremento del 4% dividido en tres tramos: 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo.

Sueldo de colectiveros

Con esa actualización, el salario básico de los choferes alcanzó los $1.574.000 en abril, aunque desde entonces no hubo ajustes y en mayo, los trabajadores no percibieron ningún aumento.

En junio, los choferes recibirán la liquidación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo, y por ley, el ingreso extra debe pagarse antes del 30 de junio. Ese plazo puede extenderse hasta cuatro días hábiles, por lo que este año podrá pagarse hasta el martes 7 de julio.

Comunicado del gremio

Sin fecha definida, la UTA amenaza con un nuevo paro de colectivos en el AMBA. En un comunicado titulado "Queremos el mismo trato de exportadoras, petroleras o mineras", el gremio que nuclea a los choferes advirtió con lanzar medidas de fuerza ante la falta de convocatoria a una mesa paritaria.

"Hacemos un llamado al Ministro de Economía a fin de que trate, evalúe y resuelva las cuestiones pendientes de nuestra actividad y de nuestros trabajadores. Queremos que nos traten como a los sectores ‘privilegiados' de la economía (tenemos derecho a ello, no hay duda)", señaló el comunicado de la UTA.

Comunicado del sector gremial.

En la carta, el gremio sostuvo que seguir postergando una definición sobre los salarios "no sirve para nada" y cuestionó si la estrategia oficial busca "cansar a los trabajadores" mediante conciliaciones obligatorias que, según la UTA, frenan sus reclamos legítimos.

"Señor Ministro, trate, responda y resuelva el asunto, dilatar no sirve para nada. Trátenos como agroexportadores, petroleras o mineros, los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros", cerraron.



