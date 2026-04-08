La UTA anunció retención de tareas desde la medianoche: que líneas estarán afectadas

La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría verse seriamente afectada desde la medianoche de este miércoles 9 de abril, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara una retención de tareas en aquellas empresas que aún no hayan completado el pago de los salarios correspondientes al mes de marzo.

La decisión del gremio se conoció en la antesala de una reunión clave entre el Gobierno nacional y las empresas del sector, convocada con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar una paralización más profunda del servicio.

En un comunicado, la UTA explicó que la medida alcanza a "aquellas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires que no hayan cancelado la totalidad de los haberes", al tiempo que justificó la acción como una "medida de autotutela de los trabajadores representados".

"Informamos que, encontrándonos al cuarto día hábil del mes, sin haberse dado cumplimiento íntegro al pago de los salarios del mes de marzo en determinadas empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se resuelve la retención de tareas a partir de las 00 horas del día 9 de abril del corriente", indicó el sindicato.

Menos colectivos y más tensión

Desde el gremio denunciaron además que varias empresas ya venían bajando la frecuencia de los servicios, una situación que, aseguran, generó malestar entre los pasajeros e incluso episodios de violencia contra choferes.

"Los empresarios bajaron la frecuencia de los servicios, generaron un gran malestar en los usuarios y violencia hacia nuestros representados, manifestando que no les ingresaron los subsidios nacionales ni provinciales. Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo", sostuvo la UTA.

El conflicto se da en un contexto de fuerte tensión por la financiación del sistema de transporte, especialmente por la demora en la actualización y transferencia de subsidios que las empresas consideran fundamentales para sostener la operación diaria.

El Gobierno busca evitar un paro total

Frente al riesgo de una afectación mayor del servicio, el Gobierno nacional convocó a las empresas de colectivos a una reunión para este jueves a las 10:30, en la sede de la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann.

Según trascendió, el objetivo oficial es avanzar en una salida que permita regularizar los pagos salariales, garantizar la continuidad del servicio y frenar la reducción de frecuencias que ya se siente en distintas líneas del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.

Qué dijeron las empresas

Por su parte, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) intentaron llevar tranquilidad y aseguraron que algunas líneas ya funcionan con normalidad, mientras que otras comenzarían a restablecer su servicio a partir de este miércoles.

"Las líneas de nuestra cámara que prestan servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (64, 65 y 151) estuvieron funcionando con normalidad, y el resto de las líneas de jurisdicción nacional y provincial se irán normalizando a partir de mañana, gracias al pago de subsidios que ingresaron en el día de hoy", indicaron.

Entre las líneas mencionadas por la cámara empresaria figuran la 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741.

Además, desde AAETA aclararon que la merma en los servicios registrada en las últimas horas "no fue por una medida de fuerza gremial, sino una racionalización técnica forzada por la falta de recursos para cubrir las necesidades del gasoil".

Incertidumbre para miles de pasajeros

Mientras continúan las negociaciones, miles de usuarios del AMBA permanecen en estado de incertidumbre frente a la posibilidad de encontrarse con menos unidades en circulación, demoras y servicios limitados en las primeras horas del miércoles.

La expectativa ahora está puesta en que las transferencias pendientes y la reunión oficial permitan desactivar el conflicto antes de que escale a una interrupción total del transporte público en una de las regiones más transitadas del país.