Operativo sorpresa en Quilmes: cayó armado con una Glock y balas listas para usar

Un hombre de 34 años fue detenido en Quilmes Oeste durante un allanamiento realizado por efectivos de la Comisaría 9na, en el marco de una investigación por abuso de arma que lleva adelante la Justicia quilmeña.



El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Albert Einstein al 4000, luego de distintas tareas investigativas desarrolladas por el Gabinete Táctico Operativo a partir de una denuncia radicada semanas atrás.

Según informaron fuentes policiales, durante el operativo los efectivos lograron reducir al sospechoso y secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, junto a un cargador con nueve municiones.

Además, los agentes incautaron un teléfono celular que quedó incorporado a la causa judicial para ser peritado en el marco de la investigación.

La causa es tramitada por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, que avaló el allanamiento y dispuso las actuaciones correspondientes tras la detención del acusado.