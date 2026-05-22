Avanza las obras en La Cañada: el estado de los trabajos

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó la importante obra de pavimento en hormigón simple que se lleva adelante en 27 cuadras del barrio La Cañada de Quilmes oeste, la cual es realizada con fondos 100% municipales y tiene como objetivo generar una red de entretejido urbano y mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de la zona.

"Todo este tipo de obras son parte del proyecto de trabajo de Mayra, y este también fue uno de sus compromisos, el de poder transformar definitivamente la totalidad del barrio, porque cuando terminemos con esto no va a quedar en La Cañada una sola cuadra sin asfaltar, y en poco tiempo vamos a poder celebrar una vez más en comunidad. Porque, en definitiva, lo que nosotros y nosotras hacemos es trabajar todo el día para que los más chiquitos vivan mejor de lo que lo hicimos nosotros hace tantos años acá", sostuvo Eva, que fue acompañada por el subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio de Quilmes, Ramiro Beltrani.

El proyecto, que está en sus últimas instancias, abarca la pavimentación en hormigón simple de 25.049,67 m², incluye también a los barrios Kolynos y Primavera, desarrollándose en un total de 38 cuadras, y busca mejorar las condiciones de infraestructura del lugar para el correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura, así como la conectividad de los barrios. También se lleva adelante la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades.



Además, se prevé la construcción de sumideros tipo 2 con reja (longitud de vertedero de 2 metros), cámaras de inspección, cañerías de 1000 metros, cañerías de 800 mm y cañerías de enlace de 500 mm de diámetro, con el objetivo de lograr la óptima captación del agua y evitar el excesivo escurrimiento y acumulación de la misma. También se realizará la desembocadura al Arroyo Las Piedras en la Calle 395.