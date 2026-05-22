"Qué mafia": Mayra Mendoza apuntó contra Macri tras sus críticas a Cristina

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, salió con dureza al cruce de Mauricio Macri luego de las críticas del líder del PRO hacia Cristina Fernández de Kirchner y en medio de una nueva escalada de tensión política entre el macrismo y el kirchnerismo.

A través de sus redes sociales, Mendoza calificó a Macri como una "mafia" y defendió enfáticamente a la exmandataria. "Cristina es una mujer inocente secuestrada por una manga de tipos corruptos y mafiosos", escribió la dirigente kirchnerista, en un mensaje cargado de críticas al expresidente y al Poder Judicial.

La diputada provincial sostuvo además que los ataques contra Fernández de Kirchner responden a motivaciones políticas y económicas. "Algunos la envidian porque no le pueden ganar, otros la quieren fuera de la cancha porque saben que no se arrodilla", expresó. En la misma línea, denunció una supuesta persecución contra la exvicepresidenta y recordó el intento de asesinato ocurrido en 2022: "La mandaron a matar, y como no pudieron, la tienen presa con causas inventadas".

El mensaje de Mendoza apareció pocas horas después de que Macri respondiera a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había señalado que una eventual candidatura presidencial del líder del PRO en 2027 podría favorecer al kirchnerismo. "Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años", retrucó Macri, marcando distancia tanto del oficialismo libertario como del espacio liderado por la expresidenta.