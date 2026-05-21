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Jueves, 21 de mayo de 2026

Quilmes avanza con el Plan de Poda Correctiva 2026 y operativos ambientales

Las dos iniciativas orientadas a mejorar la limpieza, el orden y la calidad de vida en los barrios.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes continúa avanzando con políticas ambientales y de mantenimiento urbano a través del Plan de Poda Correctiva 2026 y el programa "Menos Residuos, Más Comunidad", dos iniciativas orientadas a mejorar la limpieza, el orden y la calidad de vida en los barrios.

En el marco de un operativo integral, las cuadrillas municipales realizaron tareas de poda correctiva y también llevaron adelante el retiro de residuos voluminosos, restos verdes y materiales reciclables, con el objetivo de optimizar el espacio público y promover una gestión más sustentable de los residuos.

Desde el municipio destacaron la importancia de la participación vecinal para mantener los espacios comunes en condiciones y recordaron que los vecinos pueden realizar reclamos o consultas a través de WhatsApp al 11-2480-8804.

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