Menú
Radio en vivo
Jueves, 21 de mayo de 2026

Choque e incendio en Bernal Oeste: rescatan a un conductor atrapado

Un hombre fue rescatado y trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital de Quilmes.

Redacción FMQ

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles por la noche sobre Camino General Belgrano, entre La Rioja y Ruta 14, donde un automóvil de menor porte chocó contra el puente y posteriormente se incendió.

Según las primeras informaciones, un hombre quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto, lo que motivó un importante operativo de emergencia en la zona. Bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas y asistir a la víctima, mientras personal policial y una unidad del SAME participaron del procedimiento.

Fuentes del operativo indicaron que el conductor del rodado siniestrado fue rescatado y trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital de Quilmes para recibir atención médica. Las causas del accidente aún son materia de investigación.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher
Noticias

Unos alumnos argentinos cantaron un clásico de Oasis y terminaron sorprendiendo a Liam Gallagher

5
Fito Páez suma una quinta fecha en el Movistar Arena y confirma el fenómeno musical más convocante del año
Noticias

Fito Páez suma una quinta fecha en el Movistar Arena y confirma el fenómeno musical más convocante del año

Últimas noticias de Quilmes