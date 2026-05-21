Choque e incendio en Bernal Oeste: rescatan a un conductor atrapado

Un grave accidente de tránsito se registró este miércoles por la noche sobre Camino General Belgrano, entre La Rioja y Ruta 14, donde un automóvil de menor porte chocó contra el puente y posteriormente se incendió.

Según las primeras informaciones, un hombre quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto, lo que motivó un importante operativo de emergencia en la zona. Bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas y asistir a la víctima, mientras personal policial y una unidad del SAME participaron del procedimiento.

Fuentes del operativo indicaron que el conductor del rodado siniestrado fue rescatado y trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital de Quilmes para recibir atención médica. Las causas del accidente aún son materia de investigación.