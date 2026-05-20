Abuelo llegó libre al juicio y salió esposado: 15 años de prisión por abuso sexual

Un jubilado de 75 años fue condenado a 15 años de prisión tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de sus nietas en la localidad de San Francisco Solano.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, que además ordenó su inmediata detención.



Los jueces Fernando Celesia, María Cecilia Maffei y Pablo Eduardo Pereyra encontraron al acusado responsable de los delitos de "abuso simple, gravemente ultrajante, con acceso carnal y con acceso carnal en grado de tentativa".

El hombre había llegado al juicio en libertad, pero tras conocerse la sentencia fue trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, tal como lo había solicitado la fiscal de juicio María de los Ángeles Attarian Mena.

Si bien por su edad podría acceder al beneficio de prisión domiciliaria, el tribunal dispuso que permanezca alojado en una unidad penal mientras avanza el proceso judicial.

Durante el debate oral se ventiló que la denuncia fue presentada en 2021 por un familiar, luego de que una de las niñas le confesara a su madre los motivos por los cuales no quería continuar visitando a su abuelo.

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron cuando las víctimas tenían entre 7 y 10 años. Los abusos habrían tenido lugar primero en una vivienda del barrio La Paz y posteriormente en otro domicilio del barrio La Matera, tras una mudanza del imputado.