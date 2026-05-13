Mató a su compañero de trabajo, lo enterró bajo cemento y se excusó: "Era él o yo"

El Tribunal de Paso de los Libres condenó este martes a Federico Duarte a 20 años de prisión por matar a su compañero de trabajo Jorge Alfredo Duarte -mismo apellido, sin vínculo familiar- y enterrar su cuerpo bajo una carpeta de cemento en el patio trasero de su casa.

Durante el juicio, el condenado confesó: "En ese momento era él o yo. Yo perdí la cabeza literal y jamás pensé que terminaría así".

La autopsia confirmó que la víctima recibió dos impactos de bala en la cabeza, varias puñaladas y un piedrazo.

El crimen ocurrió en julio de 2024 y el cuerpo fue hallado días después de que Jorge Duarte fuera reportado como desaparecido.

Los jueces Marcelo Pardo, Isidro Quebedo y Marcelo Fleitas fijaron la condena de 20 años -tal como pidió la fiscalía- por homicidio simple agravado por uso y portación de arma de fuego. La querella había solicitado 24 años y 8 meses.

El fiscal Facundo Sotelo sostuvo que "no se trata de una ejecución torpe" y remarcó que los dos disparos, las armas con balas guardadas y el ataque con saña son agravantes que justifican alejarse del mínimo de la escala penal. La querella añadió que el acusado "realizó una serie de actos premeditados para quitarle la vida" y que intentó fugarse a Monte Caseros.

La defensa, a cargo de Yonathan Biaut, había pedido la pena mínima, argumentando un estado de ira sin antecedentes previos.

El móvil y los detalles del caso

Víctima y victimario trabajaban juntos en una empresa recolectora de orina para testeos de laboratorio. Según se estableció en el juicio, el detonante habría sido un conflicto por la venta de una moto.

Duarte pidió perdón al finalizar su declaración: "A la familia Duarte, a la Justicia y a todos los que dañé con todo esto". El tribunal dispuso su traslado a la Unidad Penal N°9 de Paso de los Libres hasta que la condena quede firme.

Una segunda acusada en la causa, Andrea Fernanda Franco, fue absuelta por insuficiencia de pruebas tras el retiro de la acusación en su contra durante el debate.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy