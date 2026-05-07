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Jueves, 7 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
FEMICIDIO

Defendió a su hija de 9 años de un abuso y fue asesinada: el atacante está prófugo

La víctima es Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años. El sospechoso, Esteban Lorenzo Amarilla, de 26, es vecino de las víctimas y fue identificado por la propia nena.

Una mujer de 52 años fue asesinada esta madrugada en la localidad de Los Polvorines, cuando intentaba defender a su hija de 9 años de un ataque sexual

El principal sospechoso, Esteban Lorenzo Amarilla, de 26 años, vecino de las víctimas, se encuentra prófugo y es intensamente buscado.

El hecho ocurrió en una vivienda de Velázquez al 4100. Según el reporte policial, Amarilla habría ingresado por una ventana durante la madrugada. La propia nena lo reconoció: era un conocido de su madre.

Cuando Yolanda Raquel Cáceres intervino para detener al agresor, él la atacó con un arma blanca. La mujer recibió dos puñaladas y fue encontrada sin vida por el personal policial.

En medio del ataque, la niña salió a la calle bajo la lluvia y pidió auxilio a los vecinos. Fueron ellos quienes llamaron al 911. Personal de la Comisaría Segunda de Malvinas Argentinas constató el fallecimiento al llegar al lugar.

Prófugo y buscado

El sospechoso figura en registros oficiales como empleado de la construcción y tiene domicilio a cinco cuadras del lugar del crimen. Desde entonces, está siendo buscado por la policía local y el Grupo Táctico Operativo.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°21 Descentralizada de Malvinas Argentinas, especializada en violencia familiar y de género, con la fiscal Lorena Carpovich al frente. Se realizaron pericias en la escena y la investigación continúa.

En las redes sociales, vecinos y desconocidos reclamaron justicia por Yolanda. En la puerta de la casa, dejaron flores y carteles. "Nos están matando. Justicia por Yoli, que dio su vida por su hija", escribió una usuaria. La indignación se extendió durante toda la mañana.

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