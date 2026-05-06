Femicidio de Malena Soto: perpetua para el exfutbolista que la degolló en un hotel alojamiento

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Enzo Chamorro, el exfutbolista de 26 años que el 20 de enero de 2025 degolló a su expareja Malena Soto, de 25, en la habitación 17 de un hotel alojamiento.

Chamorro y Soto llegaron juntos al hotel, ubicado en Cosquín al 1800, y pagaron el turno en la puerta. El femicidio ocurrido dentro de esa habitación entre las 14:39 y las 17:45 quedó reconstruido por la investigación judicial: Chamorro atacó a Malena con un arma blanca y le provocó múltiples heridas en el cuello que le causaron la muerte.

Cerca de las 17:30, las alarmas de las habitaciones 3 y 17 se activaron. Dos empleadas de limpieza -cuyas identidades se reservan- ingresaron a revisar y encontraron a Malena tirada en el piso del baño, con una toalla amarilla sobre la cara y manchas de sangre en los azulejos.

La conserje bloqueó de inmediato los accesos del hotel para impedir que el acompañante escapara. Chamorro insistió en que le abrieran el portón. Cuando le preguntaron por Malena, salió corriendo, saltó un portón clausurado y huyó.

La víctima del femicidio tenía 25 años.

Horas más tarde fue encontrado oculto en el centro de Lomas de Zamora y detenido en la intersección de Pereyra Lucena y Estrada. Desde entonces estuvo alojado en la Alcaidía Departamental y luego en la cárcel de Sierra Chica.

La familia, presente en cada instancia

Desde el día del crimen, la familia de Malena Soto acompañó cada etapa del proceso judicial. La frase de su madre lo resume todo: "Mató a mi hija y se fue a jugar a la pelota".

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