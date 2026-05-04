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Lunes, 4 de mayo de 2026

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Encontraron muertos a un hombre y a su novia: se investiga un femicidio seguido de suicidio

Los cadáveres, que presentaban orificios de bala, fueron hallados por el hijo del sujeto. Ocurrió en la ciudad santafesina de Reconquista.

Un hombre de 55 años y su novia de 57 fueron encontrados sin vida en una casa de la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe, y la Justicia comenzó a investigador el caso como un femicidio calificado seguido de suicidio

El hallazgo se produjo el sábado último, alrededor de las 22.30, en una vivienda situada en la intersección de las calles 44 y 51, del barrio Center, y fuentes del caso informaron que los cuerpos correspondían a Carlos Daniel Barrios y Teresa Yolanda Faulkner, al tiempo que precisaron que registraban orificios de bala: uno cada cadáver

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En el lugar del hecho, fue decomisado un revólver calibre 32, registrado a nombre de un familiar del presunto femicida. 

Según la investigación del hecho consignada por el portal Reconquista Hoy, Barrios, mediante mensaje de WhatsApp, convocó a su hijo, Jorge Daniel (37), a su casa. 

Cuando el hombre de 37 años llegó a la vivienda, encontró a los cuerpos en el comedor, tras lo cual llamó a la Policía. 

Un testimonio citado por el medio de Reconquista refirió que la relación amorosa llevaba "un par de meses" y que el presunto femicida "era muy celoso".

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue judicial de Reconquista para las autopsias correspondientes

Intervinieron en la causa el fiscal Sebastián Galleano y la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe.

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