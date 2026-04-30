Dictan perpetua para José Eduardo Figueroa por el femicidio de Mercedes Kvedaras en un country

De manera unánime, la Justicia de Salta condenó este jueves al mediodía a prisión perpetua a José Eduardo Figueroa por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras, ocurrido en agosto de 2023 en el country El Tipal.

Los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans lo declararon autor material y penalmente responsable de un homicidio doblemente calificado: por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género.

Además de la pena máxima, el magistrado también ordenó su inscripción en el Registro de Datos Genéticos.

Al conocerse el veredicto, familiares de la víctima celebraron la condena en la sala de audiencias.

José Eduardo Figueroa durante el juicio.

Durante los alegatos, la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, sostuvo que Figueroa mató a su esposa cuando ella decidió poner fin a la relación. Pidió prisión perpetua y calificó el hecho como femicidio.

La defensa intentó encuadrar el hecho como "emoción violenta" para obtener una pena menor, y presentó informes periciales que fueron cuestionados por la fiscalía y la querella. Ambas partes pidieron investigar a algunos de esos peritos por presunto falso testimonio.

Las últimas palabras del condenado

Antes de escuchar el fallo, Figueroa ejerció su derecho a las últimas palabras y pidió perdón a la familia de Kvedaras, a sus allegados y especialmente a sus hijos.

"Les fallé como padre. Todos los días rezo por ellos. Son mis hijitos", había dicho días atrás en una intervención personal ante el tribunal a cargo del juicio, que se desarrolló durante el mes de abril de 2026.

El femicidio

Mercedes Kvedaras fue asesinada el 4 de agosto de 2023 en el country El Tipal. La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica mixta: estrangulamiento, sofocación y compresión torácica.

Los peritos indicaron que la acción se sostuvo durante varios minutos y que las lesiones eran compatibles con una situación de lucha.

La investigación descartó desde el inicio otras hipótesis y se centró en la dinámica de la pareja. Testigos del entorno coincidieron en que la víctima sufría violencia psicológica y buscaba separarse, algo que el acusado no aceptaba.

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