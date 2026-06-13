Caso Agostina Vega: un desesperado audio de la madre compromete la coartada de Barrelier y complica al detenido

Un mensaje de voz enviado por Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, se filtró en las últimas horas y generó un fuerte impacto en la investigación por el femicidio de la adolescente en Córdoba. La grabación, realizada tras la desaparición, complicó la coartada de Claudio Barrelier, principal imputado y detenido en la causa judicial.

La prueba reactivó los mecanismos de la fiscalía por el contenido explícito de las palabras de Heredia. En el audio, la mujer expresa con desesperación que nadie más vio a su hija y revela que la menor le había dicho a sus amigas que se dirigiría a la casa de su pareja para armar un regalo sorpresa, apuntando directamente hacia el sospechoso.

Claudio Barrelier, el principal acusado de haber asesinado a Agostina Vega.

"No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada", dijo. Luego, la mujer aportó un dato que direccionó la responsabilidad hacia el sospechoso: "Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente, es él".

Según el relato de la madre en el audio, las alarmas familiares se encendieron el sábado por la noche; al notar la ausencia de Agostina, intentó comunicarse al teléfono celular de la víctima, el cual fue apagado de manera inmediata a partir de las 22:30 horas.

La difusión de este material sacó a la luz severas contradicciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre la víctima y el acusado. Aunque en el audio de la intimidad familiar Heredia se refiere a Barrelier como su "novio", en sus declaraciones públicas previas ante los medios de comunicación había afirmado que esa relación era parte del pasado y que hoy solo mantenían una amistad.

La situación procesal de Barrelier, señalado por el Ministerio Público Fiscal como el presunto autor material de los delitos de abuso sexual, femicidio por asfixia y posterior descuartizamiento, entra en una etapa crucial. El acusado recibió el alta médica tras permanecer internado y solicitó formalmente ampliar su declaración indagatoria.

El caso, que mantiene en vilo a la opinión pública por la extrema gravedad y crueldad del crimen, podría dar un vuelco a partir de los nuevos elementos aportados por la propia familia. El fiscal de la causa evalúa por estas horas el impacto del nuevo audio y espera la comparecencia del detenido en los tribunales.