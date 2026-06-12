Femicidio de Agostina Vega: la Justicia ordenó que la hija de Claudio Barrelier declare en cámara Gesell

La Justicia cordobesa ordenó realizar una cámara Gesell a la hija de Claudio Barrelier, el presunto autor material del femicidio de Agostina Vega.

La medida procesal fue requerida por la querella que interviene en representación de Gustavo Vega, el padre de la adolescente asesinada, para poder reconstruir los detalles de la noche en que murió Agostina quienes estuvieron dentro del inmueble del imputado.

A partir de su declaración, se evaluará si la menor posee información adicional sobre los acontecimientos ocurridos durante la jornada en que se denunció la desaparición de la adolescente.

La hija de Claudio Barrelier deberá realizar una cámara Gesell.

La urgencia de la medida se debe a que Barrelier había manifestado en su declaración preliminar que la persona registrada por las cámaras de seguridad del perímetro ingresando a su vivienda era su propia hija.

Esta afirmación es uno de los puntos que la Fiscalía intenta comprobar a partir de la recolección de nuevas pruebas y testimoniales.

Caso Agostina Vega: las próximas declaraciones

Por su parte, la querella enfatizó el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra la hija del imputado. Los abogados explicaron que se debe contemplar el entorno familiar y la gravedad de las imputaciones penales que pesan sobre su progenitor al momento de llevar a cabo el procedimiento judicial.

En paralelo al desarrollo de esta pericia, el fiscal de instrucción, Raúl Garzón, fijó el cronograma para las declaraciones indagatorias de los tres imputados que tiene la causa.

Las audiencias se encuentran programadas para ejecutarse de manera escalonada entre los días martes y jueves de la próxima semana.

Garzón interrogará a Barrelier bajo la imputación de presunto autor del femicidio. Asimismo, serán indagados Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes se encuentran privados de su libertad bajo la acusación de encubrimiento agravado.

Los tres sospechosos se presentarán ante la fiscalía acompañados por sus abogados, manteniéndose vigente la prerrogativa que les permite optar por abstenerse de prestar declaración sin que ello implique una presunción de culpabilidad en su contra.

Fuentes judiciales ligadas a la investigación desestimaron que el fiscal se incline hacia la hipótesis planteada por Carlos Nayi, el abogado que representa a los abuelos maternos de Agostina y que había manifestado que el asesinato de la adolescente se ejecutó para ocultar un ilícito previo.

De acuerdo con las declaraciones del letrado, la línea investigativa principal debería encuadrarse bajo la figura de homicidio criminis causa. Ante los medios señaló que la estructura de pensamiento del delincuente impide dejar con vida a la persona afectada por la acción delictiva anterior.

Bajo este planteo de la querella particular, las hipótesis alternativas relacionadas con un ajuste de cuentas o conflictos vinculados al tráfico de estupefacientes quedarían descartadas.

No obstante, la fiscalía ratificó que continúan abocados al análisis de las pruebas de laboratorio, las pericias sobre dispositivos móviles y las declaraciones del entorno de la víctima.