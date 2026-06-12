Asesinaron a un agente de la Policía Federal durante un tiroteo en Rosario

Un enfrentamiento armado registrado anoche en la zona oeste de Rosario, provincia de Santa Fe, culminó con un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinado y otras dos personas heridas, entre ellas, otro integrante de la fuerza de seguridad federal.

En ese marco, se inició de inmediato un operativo cerrojo en las inmediaciones del lugar, lo que permitió la captura de dos hombres vinculados al ataque, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los detenidos.

La balacera se desencadenó a las 22 en el cruce de la avenida 27 de Febrero y la calle Gutenberg, en el barrio Villa Banana. Tras recibir un llamado de alerta a la línea de emergencias sobre la presencia de personas heridas con armas de fuego en la vía pública, los móviles policiales se desplazaron de urgencia hacia la dirección indicada.

Al arribar al sitio, los efectivos de la Comisaría 19na y de la Agrupación de Unidades de Orden Público hallaron a su compañero de servicio tendido en el suelo con múltiples impactos de bala en el cuerpo. La víctima fatal fue identificada por el Ministerio de Seguridad como Rodolfo Manfredi, un joven agente de la PFA de 30 años.

Los primeros peritajes criminalísticos arrojaron que los agresores le sustrajeron el arma reglamentaria a Manfredi luego de efectuar los disparos, ya que la misma no fue hallada entre sus pertenencias. En paralelo, los médicos del servicio de emergencias confirmaron el traslado del otro policía herido y de un civil hacia un centro de salud cercano para recibir asistencia médica urgente.

Uno de los delincuentes quedó internado

Uno de los delincuentes permanece internado bajo estricta custodia policial en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) por las lesiones sufridas durante el enfrentamiento. En tanto, el segundo sospechoso -hermano del herido y encargado de trasladarlo en vehículo particular hacia el hospital- resultó detenido en el mismo centro asistencial tras ser interceptado por los uniformados.

El jefe del Departamento Investigaciones Federales Rosario, comisario inspector Pablo Germán Sánchez, supervisó el levantamiento de vainas servidas y el resguardo de la escena del crimen.

La investigación penal quedó radicada en la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional, bajo la dirección de la fiscal María Laura Riccardo.