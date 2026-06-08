Un joven de 16 años fue asesinado a balazos cuando iba a comprar a un kiosco en Rosario

Un impactante crimen generó conmoción en los últimos días. Un joven de 16 años fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes en la zona sur de Rosario.

El crimen ocurrió en la intersección de las calles España y Khantuta, en el barrio La Granada. Según las primeras informaciones, la víctima fue identificada como Misael Josemir Barrias, quien había salido cerca de las 23 para comprar golosinas en un kiosco de la zona.

El adolescente fue interceptado por varios agresores que le dispararon en múltiples oportunidades sin mediar palabra. Los disparos alertaron a los vecinos del barrio, quienes realizaron llamados al 911 para informar sobre una persona herida en la vía pública.

Minutos después, efectivos de la Policía de Santa Fe y personal de Prefectura Naval Argentina arribaron al lugar y encontraron al adolescente con graves heridas de arma de fuego en el pecho y el abdomen.

Ante la gravedad de las lesiones, Barrias fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ingresó en estado crítico. Los médicos lo sometieron a una intervención quirúrgica, pero pese a los esfuerzos realizados, falleció alrededor de la 1:30 de la madrugada.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación. La fiscal a cargo ordenó la realización de la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario y dispuso diversas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso, entre ellas el relevamiento de la escena del crimen, la búsqueda de rastros y la toma de testimonios.

Hasta el momento no hay sospechosos identificados ni detenidos, por lo que los investigadores trabajan en la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas que puedan haber registrado el momento del hecho o la fuga de los atacantes.