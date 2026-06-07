Los jubilados de la mínima cobran más de $670.000 en junio: ¿En qué fechas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo aumento en los haberes de los jubilados de la mínima, que se complementará con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, y un bono extraordinario. Esta combinación dará como resultado el monto más alto del año para este grupo.

El aumento mensual de las jubilaciones y pensiones se calcula en base al índice de inflación de dos meses previos. Para junio, se toma como referencia el dato de abril, que registró una suba de precios del 2,6%. Sin embargo, el mecanismo de actualización contempla un ajuste con dos decimales, por lo que el aumento final que se aplicará será del 2,58%.

En ese sentido, ANSES liquidará los haberes de junio con todos los conceptos incluidos en un único depósito. Esto permitirá a los beneficiarios percibir un ingreso total más elevado, aunque en el recibo de haberes se detallará cada componente por separado.

Cuánto cobrarán en total con aumento, bono y aguinaldo los jubilados de la mínima





Los jubilados que perciben el haber mínimo verán reflejado el impacto de los tres componentes en sus ingresos de junio. Con el aumento del 2,58%, el haber básico se eleva a $403.317,99. A esta cifra se le suma el bono extraordinario de $70.000, lo que lleva el ingreso mensual a aproximadamente $473.317.

Además, se debe considerar el pago del medio aguinaldo, que equivale al 50% de la mejor remuneración del primer semestre del año, excluyendo el bono. En este caso, el SAC se ubica en torno a los $201.658.

De esta manera, al sumar el haber actualizado, el bono y el aguinaldo, el total a percibir por los jubilados de la mínima en junio alcanzará los $674.976,99.

En junio, los jubilados de la mínima recibirán un total de $674.976,99, sumando el nuevo aumento, el bono y el aguinaldo.

¿En qué fechas de junio cobrarán sus haberes los jubilados de la mínima?





El calendario de pagos de junio presentará una particularidad debido a la presencia de un feriado nacional. El lunes 15 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, por lo que en esa jornada no habrá actividad bancaria ni pagos de ANSES y el cronograma se reanudará el martes 16.

Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo serán las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





Calendario de pagos: ¿Cuándo cobran las demás jubilaciones y pensiones de ANSES?

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES estableció el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio





En tanto, las Pensiones No Contributivas tendrán este esquema de pagos: