Cambian las asignaciones familiares de ANSES desde el 8 de junio
Las asignaciones familiares aumentarán en junio y la ANSES fijó nuevos topes para todos los rangos.
Las Asignaciones Familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelven a actualizarse en junio con un nuevo aumento que impacta en todos los rangos de ingresos.
En este sentido, el organismo previsional aplicará una suba del 2,58%, lo que repercutirá tanto en los montos que perciben los beneficiarios como en los topes de ingresos establecidos para acceder a cada prestación.
Cómo quedan los montos de las Asignaciones Familiares en junio
Con el aumento previsto para junio, los montos estimados para trabajadores registrados y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedarían de la siguiente manera:
Asignación por Hijo y Prenatal:
- Hasta $ 1.122.074: $72.474.
- IGF entre $ 1.122.074,01 y $ 1.645.630: $48.888.
- IGF entre $ 1.645.630,01 y $ 1.899.934: $29.570.
- IGF entre $ 1.899.934,01 y $ 5.941.936: $15.257.
Asignación por Hijo con Discapacidad:
- IGF hasta $1.122.074: $235.967.
- IGF entre $ 1.122.074,01 y $ 1.645.630: $166.932.
- IGF desde $ 1.645.630,01: $105.355.
En paralelo, también se actualizarán otras prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) alcanzarán un monto total de $144.932. Sin embargo, el cobro mensual efectivo será del 80%, es decir, $115.945, ya que el porcentaje restante se retiene hasta la presentación de la libreta correspondiente.
Para los casos de AUH por discapacidad, el monto total ascenderá a $471.915, mientras que el pago mensual neto será de $377.532.
Cómo quedan las demás asignaciones en junio
Con la actualización por movilidad, también subirán las Asignaciones de Pago Único (APU) y otros beneficios que otorga ANSES:
- Asignación por Nacimiento: $84.478.
- Asignación por Matrimonio: $126.489.
- Asignación por Adopción: $505.070.
- Ayuda Escolar Anual: $55.672.
Cómo consultar si cobrás una prestación de ANSES
Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar si tienen un pago pendiente, así como conocer la fecha y el lugar de cobro, a través del calendario oficial que ANSES publica cada mes.
Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar a Mi ANSES.
- Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la sección "Cobros" o "Mis fechas de cobro".