Cambian las asignaciones familiares de ANSES desde el 8 de junio

Las Asignaciones Familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) vuelven a actualizarse en junio con un nuevo aumento que impacta en todos los rangos de ingresos.

En este sentido, el organismo previsional aplicará una suba del 2,58%, lo que repercutirá tanto en los montos que perciben los beneficiarios como en los topes de ingresos establecidos para acceder a cada prestación.

Cómo quedan los montos de las Asignaciones Familiares en junio





Con el aumento previsto para junio, los montos estimados para trabajadores registrados y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedarían de la siguiente manera:

Asignación por Hijo y Prenatal:

Hasta $ 1.122.074: $72.474.

IGF entre $ 1.122.074,01 y $ 1.645.630: $48.888.

IGF entre $ 1.645.630,01 y $ 1.899.934: $29.570.

IGF entre $ 1.899.934,01 y $ 5.941.936: $15.257.





Asignación por Hijo con Discapacidad:

IGF hasta $1.122.074: $235.967.

IGF entre $ 1.122.074,01 y $ 1.645.630: $166.932.

IGF desde $ 1.645.630,01: $105.355.





En paralelo, también se actualizarán otras prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) alcanzarán un monto total de $144.932. Sin embargo, el cobro mensual efectivo será del 80%, es decir, $115.945, ya que el porcentaje restante se retiene hasta la presentación de la libreta correspondiente.

Para los casos de AUH por discapacidad, el monto total ascenderá a $471.915, mientras que el pago mensual neto será de $377.532.

El aumento que se aplicará en junio será del 2,58% y repercutirá en todas las asignaciones sociales que otorga ANSES.

Cómo quedan las demás asignaciones en junio





Con la actualización por movilidad, también subirán las Asignaciones de Pago Único (APU) y otros beneficios que otorga ANSES:

Asignación por Nacimiento: $84.478.

Asignación por Matrimonio: $126.489.

Asignación por Adopción: $505.070.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.





Cómo consultar si cobrás una prestación de ANSES





Las personas que reciben prestaciones sociales pueden verificar si tienen un pago pendiente, así como conocer la fecha y el lugar de cobro, a través del calendario oficial que ANSES publica cada mes.

Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos: