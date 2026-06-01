Calendario ANSES en junio: cuándo se paga AUH y AUE con el nuevo aumento y los extras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cronograma de pagos para junio, un período de gran relevancia para los ingresos.

A través de la Resolución 146/2026, se puso en marcha una actualización en las asignaciones familiares y universales, regulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC.

Este reajuste impacta de manera directa en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y los rangos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El esquema de depósitos de junio tendrá una pausa en su tramo intermedio debido al feriado nacional del lunes 15 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Güemes), retomándose la actividad bancaria con normalidad al día siguiente.

Calendario de pagos: ¿Cuándo se cobra la AUH y el SUAF en junio?





Como es habitual en el diseño de la ANSES, las jornadas de acreditación se organizan de forma progresiva según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio (luego del feriado).

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

Para las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE), el cronograma se iniciará el miércoles 10 y finalizará el miércoles 24 de junio.

¿Cuándo se paga la AUH y AUE con el nuevo aumento de junio?

Montos actualizados: ¿Cuánto se cobra por hijo?





Tras la aplicación del 2,58% de aumento derivado de la inflación registrada en abril, las prestaciones base quedaron fijadas en los siguientes valores brutos y netos:

AUH y AUE (valor general): el monto total bruto asciende a $144.932 por menor.

Cobro neto mensual (80%): las familias perciben de manera directa $115.945,60 por cada asignación.

Retenido acumulado (20%): el organismo retiene $28.986,40. Dicho saldo se acumula y se liquida al año siguiente una vez que se acredita la Libreta AUH de salud y educación.

AUH por Hijo con Discapacidad: el valor básico se eleva hasta los $471.915 brutos.

Los complementos de junio para las asignaciones





A la par del haber mensual, el Ministerio de Capital Humano renovó las escalas de los programas de asistencia que se depositan automáticamente en la misma cuenta bancaria de los titulares:

Tarjeta Alimentar

Familias con un hijo de hasta 14 años: $72.250 .

Familias con dos hijos: $113.299 .

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Complemento Leche (Plan 1000 Días)

Esta asistencia económica, destinada a garantizar el acceso a nutrientes esenciales para embarazadas y niños de hasta 3 años, se reajustó para este mes alcanzando un valor de $54.665 por cada menor elegible dentro del grupo familiar.

No requiere inscripción previa, ya que el sistema cruza las bases de datos de salud de manera automática.