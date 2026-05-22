Asignaciones ANSES: cuándo terminan los pagos con aumento de mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentaron un 3,38% este mes. Con el calendario ya avanzado, muchos beneficiarios todavía esperan cobrar sus haberes: ¿Hasta cuándo se pagan en mayo 2026?

El incremento se definió a partir del dato de inflación de marzo, informado por el INDEC, que marcó una suba de precios del 3,4%. Como el organismo previsional toma el índice con dos decimales, el ajuste final quedó levemente por debajo.

Muchos beneficiarios de las asignaciones ANSES también reciben la Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar), que en mayo de 2026 llegó con una nueva suba definida por el Ministerio de Capital Humano.

A continuación, los montos actualizados y el calendario de pagos para quienes todavía esperan cobrar sus haberes este mes.

Cuánto cobra la AUH en mayo de 2026

Con el aumento del 3,38% aplicado por ANSES, la AUH pasó a ser de $113.127,92 por cada menor, mientras que la AUH por discapacidad ascendió a $368.034,76. A su vez, la Asignación por Embarazo quedó en $113.127,92 durante mayo de 2026.

Como ocurre todos los meses, ANSES retiene el 20% del beneficio hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Una vez completado ese trámite, el organismo libera el monto retenido.

En mayo 2026, la AUH y demás asignaciones de la ANSES tuvieron un aumento del 3,38% (Imagen ilustrativa).

Estos son los valores aproximados que cobran las familias, según la cantidad de hijos:

1 hijo: $113.028,24.

2 hijos: $226.056,48.

3 hijos: $339.084,72.

4 hijos: $452.112,96.

5 hijos: $565.141,20.

Cabe recordar que en junio 2026, tanto las asignaciones de la ANSES como las jubilaciones y pensiones volverán a tener un aumento. Para conocer más detalles, los beneficiarios pueden consultar los canales oficiales del organismo y en anses.gob.ar.

Prestación Alimentar: cuánto se cobra en mayo de 2026

El aumento del 38,3% de la Prestación Alimentar fue confirmado por la cartera social conducida por Sandra Pettovello cuando mayo ya estaba en marcha.

Por ese motivo, ANSES dividió el pago en dos partes: primero depositó el monto habitual y luego acreditó un complemento con la diferencia correspondiente al incremento.

Desde junio, el beneficio volverá a pagarse en una sola liquidación.

Así quedaron los nuevos montos de la Prestación Alimentar en mayo de 2026:

Familias con 1 hijo o titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250, más un extra complementario de $20.000.

Familias con 2 hijos: $113.299, con un adicional de $31.363 este mes.

Familias con 3 o más hijos: $149.425, junto a un complemento de $41.363.

Quiénes cobran la Prestación Alimentar

La ayuda se entrega automáticamente, sin necesidad de realizar inscripción ni trámites adicionales. Los grupos que acceden al beneficio son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

Personas que cobran la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) desde el tercer mes de gestación.

Madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva (PNC).

El dinero se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha de cobro de la prestación principal de ANSES.

Calendario de pagos de las asignaciones ANSES en mayo 2026





Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo.

DNI terminados en 1: 12 de mayo.

DNI terminados en 2: 13 de mayo.

DNI terminados en 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4: 15 de mayo.

DNI terminados en 5: 18 de mayo.

DNI terminados en 6: 19 de mayo.

DNI terminados en 7: 20 de mayo.

DNI terminados en 8: 21 de mayo.

DNI terminados en 9: 22 de mayo.

La Asignación por Embarazo se cobró en las mismas fechas que la AUH.

La ANSES avanza con el calendario de pagos para la AUH y demás asignaciones (Imagen ilustrativa).

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo.

DNI terminados en 9 y 9: 19 de mayo.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento