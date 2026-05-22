Inician los pagos para un nuevo grupo: ¿Qué jubilados cobran este viernes 22 de mayo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza un período clave en su cronograma de pagos de mayo 2026, dado que finalizaron las liquidaciones para los haberes mínimos.

Este viernes 22 empezaron a acreditarse los montos destinados a los jubilados con salarios superiores al básico, los cuales incluyen un aumento del 3,4%.

Jubilados: ¿Quiénes cobran hoy, viernes 22 de mayo?









El organismo previsional deposita los haberes de dos terminaciones de DNI:

Jubilados que superan la mínima: DNI terminados en 0 y 1.

Montos confirmados y bono extraordinario





El incremento del 3,4% (por movilidad según el IPC) se aplica a todas las escalas, aunque el impacto del bono de $70.000 varía según el ingreso.

Quienes superan la mínima perciben su haber con la suba. En caso de cobrar un monto apenas por encima del básico, obtendrán un refuerzo proporcional hasta alcanzar el tope de $463.174,10. Quienes ya exceden ese techo con su cifra base, no verán reflejado el refuerzo.

¿Qué jubilados cobran este viernes 22 de mayo?

¿Cómo sigue el cronograma para los haberes superiores?





A diferencia de la mínima, los jubilados con ingresos más altos perciben sus pagos agrupados por dos terminaciones de DNI por jornada. El esquema continuará la próxima semana de la siguiente manera:

Lunes 25 de mayo: feriado nacional (sin actividad bancaria ni administrativa).

Martes 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9.

Se recuerda a todos los beneficiarios que pueden consultar su recibo de haberes digital a través de la plataforma Mi ANSES para conocer el desglose exacto de su aumento y, en caso de corresponder, el monto del refuerzo previsional.