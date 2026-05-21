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Jueves, 21 de mayo de 2026

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CRONOGRAMA

Finalizan los pagos para los jubilados de la mínima: ¿Quiénes cobran este jueves 21 de mayo y cuál es el monto total?

Termina el calendario de pagos para los haberes básicos. Mirá qué terminaciones de DNI obtienen el piso de $463.174,10 y cómo continúan las fechas de cobro.

Lucía Reppin

Este jueves 21, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza con el esquema de pagos de mayo de 2026 destinado a los jubilados de la mínima.

A partir de mañana, viernes 22, el organismo se enfocará en acreditar los haberes para los titulares con haberes superiores, quienes obtendrán un aumento y, en caso de corresponder, un bono proporcional.

Fin del calendario para los haberes mínimos: ¿Quiénes cobran hoy, jueves 21 de mayo?

De acuerdo al calendario oficial, este jueves perciben sus haberes:

  • Jubilados y pensionados (haberes mínimos): DNI terminados en 8 y 9.

El monto confirmado para mayo: $463.174,10

Para este mes, se confirmó un pago total que protege el bolsillo de los sectores más vulnerables. El monto que perciben los beneficiarios de la mínima hoy se desglosa de la siguiente manera:

  • Haber mínimo: con el aumento del 3,4% (basado en el IPC de marzo), se ubica en $393.174,10.

  • Bono de refuerzo: se suma el pago extraordinario de $70.000.

  • Total: ningún jubilado de este grupo cobrará menos de $463.174,10.

Fin del calendario para los haberes mínimos: ¿Quiénes cobran hoy, jueves 21 de mayo?De acuerdo al calendario oficial, este jueves perciben sus haberes:Jubilados y pensionados (haberes mínimos): DNI terminados en 8 y 9.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El monto confirmado para mayo: $463.174,10Para este mes, se confirmó un pago total que protege el bolsillo de los sectores más vulnerables. El monto que perciben los beneficiarios de la mínima hoy se desglosa de la siguiente manera:Haber mínimo:&nbsp;con el aumento del 3,4% (basado en el IPC de marzo), se ubica en $393.174,10.Bono de refuerzo:&nbsp;se suma el pago extraordinario de $70.000.Total: ningún jubilado de este grupo cobrará menos de $463.174,10.Jueves 21 de mayo: ¿Qué jubilados cierran la primera parte del esquema de pagos?
Jueves 21 de mayo: ¿Qué jubilados cierran la primera parte del esquema de pagos?

¿Cómo sigue el cronograma de la ANSES para los jubilados?

Con el pago de hoy para los jubilados de la mínima que restaban por cobrar, solo queda que transcurra el esquema orientado a los haberes más altos:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

  • DNI terminados en 9: jueves 21 de mayo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

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