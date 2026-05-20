Cuánto se cobra en junio con el nuevo aumento: ayudas de ANSES, asignaciones y ex Potenciar Trabajo

En junio de 2026, las principales prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un aumento del 2,6%. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y programas sociales como el ex Potenciar Trabajo.

La suba se calcula en base al último dato de inflación publicado por el INDEC y forma parte del esquema de movilidad establecido por el decreto 274/2024, que fija aumentos mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Si bien la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, todavía no oficializaron los nuevos montos de junio, el porcentaje ya permite estimar cuánto cobrarán los titulares de cada prestación.

Cabe recordar que en mayo las prestaciones recibieron un aumento del 3,38%, aplicado a partir del dato de inflación de marzo. El calendario de pagos avanza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

AUH y asignaciones ANSES: cuánto se cobra en junio de 2026

Con el aumento del 2,6% previsto para junio de 2026, las distintas asignaciones sociales de la ANSES volverán a actualizarse. Entre las prestaciones alcanzadas aparecen la AUH, la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares.

La AUH pasará a ubicarse en $144.958 por hijo, aproximadamente. Sin embargo, como ocurre habitualmente, la ANSES retiene el 20% del total mensual hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal, documento que acredita controles de salud y asistencia escolar.

De esta manera, el monto que se cobra mes a mes será de alrededor de $115.966, correspondiente al 80% de la prestación.

En junio de 2026, aumentan jubilaciones, pensiones y asignaciones (Imagen ilustrativa).

El trámite de la Libreta AUH puede hacerse de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En el caso de la AUH por discapacidad, el nuevo valor ascendería a $472.005, bajo el mismo esquema de retención del 20%.

Por su parte, la Asignación por Embarazo para Protección Social alcanzará los $144.959 en junio, también con el incremento aplicado por movilidad.

La Asignación por Prenatal, en tanto, continuará variando según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). En mayo los montos oscilaron entre $14.873 y $70.651, aunque todavía resta la confirmación oficial de las cifras actualizadas para junio.

Todos los montos de las asignaciones ANSES en junio 2026

Estas son algunas de las prestaciones que también tendrán aumento:

Asignación por Nacimiento: $84.494.

Asignación por Adopción: $505.167.

Asignación por Matrimonio: $126.512.

Asignación por Cónyuge: $17.587 para el régimen general y $34.893 en zonas especiales.

Asignación Familiar por Hijo para Protección Social: $144.959.

Ayuda Escolar Anual: $57.199, con valores diferenciales según la zona geográfica.

Jubilaciones ANSES en junio 2026: cuánto se cobra con aumento, bono y aguinaldo

Las jubilaciones y pensiones de la ANSES volverán a actualizarse en junio de 2026 con un incremento del 2,6%, en línea con el último dato de inflación difundido por el INDEC. Además de la suba mensual, los adultos mayores podrían recibir un ingreso reforzado por el pago del bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo.

Con la actualización prevista para junio, la jubilación mínima subiría de $393.174 a $403.396. En caso de que el Gobierno confirme nuevamente el bono adicional, el monto total alcanzaría los $473.396.

El nuevo aumento de ANSES se basa en la inflación de abril 2026 (Imagen ilustrativa).

A ese ingreso también se sumará el pago del primer Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que equivale al 50% del haber más alto cobrado durante el semestre. Con los valores estimados para junio, el aguinaldo rondaría los $201.698.

De esta manera, entre haber mensual, bono y aguinaldo, un jubilado que cobra la mínima podría percibir un total de $675.094 en junio de 2026.

Los nuevos montos de las pensiones ANSES

Sin contar bonos extraordinarios, las prestaciones previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación máxima: $2.714.477,30.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.717,30.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $282.377,67.

Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54.

A todos estos valores también se les agregará el pago correspondiente a la primera cuota del aguinaldo 2026.

Para consultar las últimas actualizaciones, conocer el calendario de pagos o revisar los montos de cada prestación, los titulares pueden acceder a Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.