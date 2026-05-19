ANSES deposita una ayuda de $123.307 a recién casados: ¿Cuáles son los requisitos?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en una prestación clave para quienes contraen matrimonio y necesitan un sostén económico en esta nueva etapa de la vida.

Se trata de la Asignación por Matrimonio, un beneficio económico que forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y que está dirigido a determinados grupos de trabajadores.

Este pago, que se otorga por única vez, busca acompañar a las parejas en el inicio de su vida conyugal, brindando un respaldo económico ante los gastos que implica formalizar el vínculo.

Asignación por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden solicitarla y en qué fechas se deposita

Desde mayo de 2026, el monto de la asignación por matrimonio asciende a $123.307 por única vez. Se trata de un pago único destinado a personas que hayan contraído matrimonio y estén incluidas dentro del SUAF. La prestación está dirigida a determinados grupos alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Pueden cobrarla:

Trabajadores en relación de dependencia;

Titulares de la prestación por desempleo;

Beneficiarios de una ART;

Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.





En cambio, no corresponde para:

Jubilados y pensionados del SIPA;

Monotributistas.





En cuanto al calendario de pagos, ANSES informó que las fechas de cobro correspondientes a mayo se organizan de la siguiente manera:

Todos los documentos Primera Quincena: del 12 de mayo al 10 de junio;

Todos los documentos Segunda Quincena: del 22 de mayo al 10 de junio.





El trámite para solicitar la asignación puede realizarse desde los dos meses y hasta dos años después de la fecha del casamiento.

Cómo realizar el trámite

El trámite para acceder a la Asignación por Matrimonio puede gestionarse de manera presencial o virtual. En ambos casos, es necesario cumplir con una serie de pasos para completar la solicitud correctamente.

En primer lugar, se recomienda revisar los datos personales en la plataforma mi ANSES, verificando que tanto la información individual como los vínculos familiares estén actualizados. En caso de detectar inconsistencias, se deberá concurrir a una oficina del organismo para regularizar la situación.

Luego, es necesario reunir la documentación correspondiente de ambos cónyuges, incluyendo el acta de matrimonio y los datos identificatorios requeridos por ANSES.

Por último, quienes opten por la modalidad online pueden ingresar al sistema de Atención Virtual utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde podrán iniciar y completar el trámite sin necesidad de trasladarse.