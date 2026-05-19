ANSES deposita $140.000 a embarazadas en mayo: ¿Quiénes pueden acceder?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los depósitos correspondientes a mayo en las distintas prestaciones sociales. Entre ellas, se destaca un beneficio que supera los $140.000 y que está orientado a acompañar económicamente a un grupo específico de beneficiarias en una etapa clave.

Se trata de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), una prestación destinada a personas gestantes que se encuentran desempleadas, trabajan en la informalidad o se desempeñan en tareas de casas particulares. Este ingreso busca garantizar un apoyo económico durante el embarazo, especialmente para quienes no cuentan con cobertura formal ni ingresos estables.

Cómo acceder a la Asignación Universal por Embarazo de ANSES

En mayo, los valores de la AUE fueron actualizados con un incremento del 3,38%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. A partir de este ajuste, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

AUE general: valor total de $141.285, con un pago mensual directo de $113.028,80, ya que el 20% se retiene.

valor total de $141.285, con un pago mensual directo de $113.028,80, ya que el 20% se retiene. AUE zona austral: valor total de $183.671, con un monto mensual de $146.937,60 tras la retención.





El esquema contempla una retención del 20% del beneficio, que ANSES libera una vez finalizado el embarazo o en caso de interrupción, siempre que la titular haya cumplido con los controles prenatales exigidos. Este mecanismo busca garantizar el seguimiento médico durante toda la gestación.

Además, existe una diferenciación regional en los montos. Las beneficiarias que residen en provincias patagónicas o zonas consideradas desfavorables perciben un valor superior, en función del mayor costo de vida en esas regiones.

ANSES actualizó la AUE con un aumento del 3,38%. Sin embargo, las beneficiarias de esta prestación reciben un monto retenido hasta que presenten la documentación que certifique los controles médicos.

Para acceder a la AUE, es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Tener un embarazo de 12 semanas o más.

Ser argentina o naturalizada con DNI. En el caso de extranjeras, acreditar al menos tres años de residencia en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con los controles médicos establecidos.

No contar con obra social.

En caso de embarazos anteriores, tenerlos debidamente acreditados ante ANSES.

En cuanto a la documentación, se debe presentar el Formulario PS 2.67, certificado por un profesional de la salud, donde conste el estado de embarazo y la fecha probable de parto. También es necesario verificar o registrar un medio de cobro a través de la plataforma Mi ANSES y, si corresponde, acreditar la inscripción en el Programa Sumar+.

Calendario de pagos de mayo para la AUE

El cronograma de pagos de la Asignación Universal por Embarazo se organiza según la terminación del DNI. Para mayo, las fechas son las siguientes: