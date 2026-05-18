La asignación extra para tramitar en ANSES: cuál es y los topes de ingresos vigentes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una serie de herramientas de asistencia económica que complementan los ingresos mensuales de los jubilados y pensionados.

Entre estas prestaciones, se destaca la asignación por cónyuge, un beneficio que forma parte del Sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

Durante mayo de 2026, el valor oficial quedó establecido en $17.142. Este monto experimenta revisiones periódicas indexadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que procesa el INDEC.

Más detalles de la asignación que se puede tramitar en la ANSES





La normativa previsional aclara que, si bien la prestación está pensada para sostener el núcleo matrimonial, el cobro no es acumulable.

Esto significa que solo uno de los integrantes de la pareja se encuentra habilitado para percibir el dinero en su cuenta de la seguridad social, debiendo cumplir con parámetros de control patrimonial antes de la aprobación del trámite.

Requisitos y nuevos topes de ingresos familiares





Para que el organismo apruebe la liquidación mensual de los $17.142, se realiza un cruce de datos fiscales destinado a evaluar los ingresos tanto individuales como del grupo familiar conviviente.

Para mayo de 2026, los topes máximos autorizados quedaron configurados de la siguiente manera:

Límite por integrante : la remuneración individual de cada uno de los cónyuges no puede sobrepasar los $2.896.244.

: la remuneración individual de cada uno de los cónyuges no puede sobrepasar los $2.896.244. Límite global: el total acumulado de las entradas de dinero del grupo familiar debe permanecer por debajo de los $5.792.488.

En caso de que cualquiera de los dos techos salariales sea superado por los ingresos brutos declarados, el sistema suspenderá o rechazará de forma automática el otorgamiento de la asignación.

La asignación adicional que se puede tramitar en la ANSES.

Paso a paso: documentación y cómo gestionar el turno presencial





La tramitación de esta asignación no se puede resolver completamente vía web, sino que requiere una instancia de validación presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI).

El proceso requiere reunir documentación clave y programar una cita en las oficinas:

Auditoría digital : ingresar al portal Mi ANSES para auditar que el estado civil y los datos de convivencia estén correctamente registrados en la base de datos estatal.

: ingresar al portal Mi ANSES para auditar que el estado civil y los datos de convivencia estén correctamente registrados en la base de datos estatal. Actualización de vínculos : si los datos no coinciden o no figuran en el sistema, es obligatorio asistir con el original y una copia de la partida o certificado de matrimonio, junto con las copias de los DNI de ambos integrantes.

: si los datos no coinciden o no figuran en el sistema, es obligatorio asistir con el original y una copia de la partida o certificado de matrimonio, junto con las copias de los DNI de ambos integrantes. Formularios a presentar: se debe concurrir al turno con el Formulario PS 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales) o, en su defecto, el original del Formulario PS 2.14 (Reclamo de Asignaciones Familiares para Jubilados y Pensionados), con los datos del cónyuge debidamente completados y firmados.

La reserva del turno presencial se gestiona ingresando de forma remota a los canales digitales del organismo, utilizando el número de CUIL del titular y la correspondiente Clave de la Seguridad Social.

Una vez ingresado el trámite en ventanilla, el cobro se acoplará de manera automática al calendario habitual de haberes mensuales.