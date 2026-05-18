Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 18 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
IMPORTANTE

La asignación extra para tramitar en ANSES: cuál es y los topes de ingresos vigentes

El organismo previsional mantiene habilitado un subsidio clave para jubilados y pensionados. ¿Cuál es?

Lucía Reppin

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone de una serie de herramientas de asistencia económica que complementan los ingresos mensuales de los jubilados y pensionados.

Entre estas prestaciones, se destaca la asignación por cónyuge, un beneficio que forma parte del Sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

Durante mayo de 2026, el valor oficial quedó establecido en $17.142. Este monto experimenta revisiones periódicas indexadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que procesa el INDEC.

Más detalles de la asignación que se puede tramitar en la ANSES

La normativa previsional aclara que, si bien la prestación está pensada para sostener el núcleo matrimonial, el cobro no es acumulable

Esto significa que solo uno de los integrantes de la pareja se encuentra habilitado para percibir el dinero en su cuenta de la seguridad social, debiendo cumplir con parámetros de control patrimonial antes de la aprobación del trámite.

Requisitos y nuevos topes de ingresos familiares

Para que el organismo apruebe la liquidación mensual de los $17.142, se realiza un cruce de datos fiscales destinado a evaluar los ingresos tanto individuales como del grupo familiar conviviente.

Para mayo de 2026, los topes máximos autorizados quedaron configurados de la siguiente manera: 

  • Límite por integrante: la remuneración individual de cada uno de los cónyuges no puede sobrepasar los $2.896.244.
  • Límite global: el total acumulado de las entradas de dinero del grupo familiar debe permanecer por debajo de los $5.792.488.

En caso de que cualquiera de los dos techos salariales sea superado por los ingresos brutos declarados, el sistema suspenderá o rechazará de forma automática el otorgamiento de la asignación.

Durante mayo de 2026, el valor oficial quedó establecido en $17.142. Este monto experimenta revisiones periódicas indexadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que procesa el INDEC.Más detalles de la asignación que se puede tramitar en la ANSESLa normativa previsional aclara que, si bien la prestación está pensada para sostener el núcleo matrimonial, el cobro no es acumulable.&nbsp;googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Esto significa que solo uno de los integrantes de la pareja se encuentra habilitado para percibir el dinero en su cuenta de la seguridad social, debiendo cumplir con parámetros de control patrimonial antes de la aprobación del trámite.Requisitos y nuevos topes de ingresos familiaresPara que el organismo apruebe la liquidación mensual de los $17.142, se realiza un cruce de datos fiscales destinado a evaluar los ingresos tanto individuales como del grupo familiar conviviente.Para mayo de 2026, los topes máximos autorizados quedaron configurados de la siguiente manera:&nbsp;Límite por integrante: la remuneración individual de cada uno de los cónyuges no puede sobrepasar los $2.896.244.Límite global: el total acumulado de las entradas de dinero del grupo familiar debe permanecer por debajo de los $5.792.488.En caso de que cualquiera de los dos techos salariales sea superado por los ingresos brutos declarados, el sistema suspenderá o rechazará de forma automática el otorgamiento de la asignación.La asignación adicional que se puede tramitar en la ANSES.
La asignación adicional que se puede tramitar en la ANSES.

Paso a paso: documentación y cómo gestionar el turno presencial

La tramitación de esta asignación no se puede resolver completamente vía web, sino que requiere una instancia de validación presencial en las Unidades de Atención Integral (UDAI).

El proceso requiere reunir documentación clave y programar una cita en las oficinas: 

  • Auditoría digital: ingresar al portal Mi ANSES para auditar que el estado civil y los datos de convivencia estén correctamente registrados en la base de datos estatal.
  • Actualización de vínculos: si los datos no coinciden o no figuran en el sistema, es obligatorio asistir con el original y una copia de la partida o certificado de matrimonio, junto con las copias de los DNI de ambos integrantes.
  • Formularios a presentar: se debe concurrir al turno con el Formulario PS 6.18 (Solicitud de Prestaciones Previsionales) o, en su defecto, el original del Formulario PS 2.14 (Reclamo de Asignaciones Familiares para Jubilados y Pensionados), con los datos del cónyuge debidamente completados y firmados.

La reserva del turno presencial se gestiona ingresando de forma remota a los canales digitales del organismo, utilizando el número de CUIL del titular y la correspondiente Clave de la Seguridad Social. 

Una vez ingresado el trámite en ventanilla, el cobro se acoplará de manera automática al calendario habitual de haberes mensuales.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de Anses